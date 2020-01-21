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7\24 depremi gözlüyorlar Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Altındal: “Bin 100 ...

İHA

Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Altındal, bin 100 deprem gözlem istasyonu ile Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük ikinci gözlem istasyonuna sahip olduğunu söyledi.

7\24 depremi gözlüyorlar Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Altındal: “Bin 100 istasyonla Avrupa’nın en büyük ikinci gözlem istasyon ağına sahibiz”

Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Altındal, bin 100 deprem gözlem istasyonu ile Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük ikinci gözlem istasyonuna sahip olduğunu söyledi.
AFAD İl Müdürü Ali Altındal, AFAD olarak 2019 yılında Türkiye genelinde bulunan bin 100 deprem gözlem istasyonu ile 23 bin 380 depremin çözümünün gerçekleştirildiğini belirtti. Altındal, Edirne ilinde de ilçeleri ile birlikte toplam 10 adet deprem gözlem istasyonuna sahip olduklarını ve periyodik olarak bakım ve onarımlarının düzenli bir şekilde yapıldığını kaydetti.

“24 saat gözlüyorlar”
Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Altındal, kent genelinde ve ilçelerinde bulunan deprem gözlem istasyonlarının bakım ve onarımlarının Edirne AFAD teknik personelleri tarafından düzenli olarak yapıldığını hatırlatarak, “Enez ilçesi Çavuşköy deprem gözlem istasyonumuzun yakın zamanda akü değişimini gerçekleştirdik. Edirne genelinde toplam 10 adet istasyonumuz var. 24 saat esasına göre hareket ediyoruz” dedi.

“23 bin 380 depremin çözümünü gerçekleştirdik”
Altındal, Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından 2019 yılında 44 adet deprem gözlem istasyonu kurulduğunu belirterek, “Türkiye genelinde toplam deprem istasyon sayısı şu an bin 100’dür. Deprem gözlem istasyonu sayısına göre Avrupa’nın ikinci büyük deprem gözlem ağına sahibiz. Bu istasyonlar sayesinde 23 bin 380 depremin çözümünü gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

EDİRNE

21 Ocak 2020 Salı

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