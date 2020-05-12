Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, ÜNDER'in "Anadolu buluşmaları"nda akademisyenlere Trakya Üniversitesi'ni anlattı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) tarafından organize edilen dijital buluşmada, Rektörlük görevini üstlendiği günden bu yana Trakya Üniversitesi’nde hayata geçirilen çalışmaları ve bu süreçte elde edilen başarıları anlattı.

Türkiye’nin birçok farklı üniversitesinden akademisyenlerin takip ettiği, ÜNDER Başkanı Prof. Dr. Muhammet Kurulay’ın moderatörlüğünde düzenlenen “Anadolu Buluşmaları” programına, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da konuşmacı olarak katıldı.

Katılımcı öğretim elemanlarının sorularıyla katkı verdiği programda, konuşmasına Edirne’yi tanıtarak başlayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu; göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği çalışmalardan bahsetti. Uluslararası öğrenci sayısındaki artışa dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu; Bir Öğrenci de Sen Okut burs programı, Balkan Üniversiteler Birliği, Trakya Üniversiteler Birliği, akademik/bilimsel yayıncılık, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi başta olmak üzere üniversite müzeleri, akreditasyon ve kalite çalışmaları, kamusanayi ve üniversite iş birliği, 3+1 İş Yeri Uygulama Eğitimi, Öğrenci Senatosu, Trakya Üniversitesi’nin kazandığı ödüller ile 2425 Şubat 2020 tarihinde Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarını, katılımcılara ayrıntılı bir şekilde aktardı. Balkanlar konusuna özel bir önem gösterdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bu bölgeye yönelik gerçekleştirilen çalışmaları anlatarak konuşmasını sonlandırdı.

Trakya Üniversitesi’nin bilhassa Balkanlara yönelik çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ifade eden katılımcı akademisyenlerin sorularının cevaplanmasının ardından program son buldu.

Programın tamamı https://www.youtube.com/watch?v=YCGy6Y3oyUQ adresinden izlenebileceği açıklandı.

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