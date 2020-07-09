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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Üniversitesi’nde uluslararası öğrenci başvuruları yoğun bir şekilde devam ediyor

İHA

Trakya Üniversitesinde 20202021 EğitimÖğretim Yılı uluslararası öğrenci başvuruları tüm hızıyla devam ediyor.

Trakya Üniversitesi’nde uluslararası öğrenci başvuruları yoğun bir şekilde devam ediyor

Trakya Üniversitesinde 20202021 EğitimÖğretim Yılı uluslararası öğrenci başvuruları tüm hızıyla devam ediyor.
Uluslararası üniversite olma hedefine emin adımlarla ilerleyen ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın 64 farklı ülkesinden 4 bin 400 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesi, Covid19 önlemleri kapsamında “Evden Başvuru” formatında gerçekleştirdiği uluslararası öğrenci başvurularında, Edirne ve Trakya Üniversitesinde okumak isteyen gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Dünyanın farklı ülkelerinden öğrenci adayları için 22 Haziran 2020’de online olarak başlayan Trakya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci 1. Başvuru Dönemi’nde 147 programda toplam 2 bin 544 kontenjan açıldı. Trakya Üniversitesi, hayata geçirdiği sistematik çalışmalar sonucunda, özellikle Balkanlar'da etkisinin ve tanınırlığının artmasıyla birlikte, bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde 5 bini aşan online başvuru aldı.
Sürecin tamamlanmasıyla birlikte, başvurularda yeni bir rekora ulaşılması bekleniyor. 24 Temmuz 2020’de son bulacak başvuruların ardından Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin otomasyon sistemi üzerinden “Ortaöğretim Not Ortalaması”na göre asil ve yedek adaylar sıralanacak. Sıralamanın ardından kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, 1014 Ağustos 2020 tarihlerinde, Balkan Kongre Merkezi’nde kayıt işlemine davet edilecek.
Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, “Gönül coğrafyamız Balkanlar başta olmak üzere Trakya Üniversitesinde okumak isteyen tüm uluslararası öğrencilere kapılarımızı sonuna kadar açtık. Kısa süre önce başlayan başvurular, beklediğimiz gibi çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Başvuran öğrenci sayısı şimdiden 5 bini aşmış durumda. Bölgenin ve Balkanların en güçlü ve köklü yükseköğretim kurumu Trakya Üniversitesinin öğrencisi olma hayali kuran tüm gençlerimizi başvuruya davet ediyoruz. Her geçen yıl uluslararası öğrencilerimize daha fazla kontenjan ayırarak Türkiye ve Trakya Üniversitesi hayalleri kuran gençlerimize destek oluyoruz. Başvurular neticesinde yerleştirmeleri, otomasyonla tamamlayarak süreci tamamen şeffaf bir şekilde tamamlayacağız. Boş kalan kontenjanlarımızı da Eylül, Ekim ve Kasım aylarında tekrar açarak, ek yerleştirme sürecini de aynı hassasiyetle tamamlamayı hedefliyoruz. Trakya Üniversitesi ve Edirne, yeni uluslararası öğrencilerini heyecanla bekliyor” dedi.
Trakya Üniversitesinin 10 bin uluslararası öğrenci hedefine emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, “Trakya Üniversitesi ve Edirne, uluslararası öğrenci memnuniyeti açısından Türkiye’de 2. sırada yer alıyor. Üniversitemiz, uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerin başında geliyor. Türkiye’nin yükseköğretimde kat ettiği ilerlemeler, Edirne’nin tarihi ve coğrafi özellikleri ile Trakya Üniversitesinin eğitimöğretim alanındaki başarıları bir araya geldiğinde, Trakya Üniversitesi uluslararası öğrenciler için adeta bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Uluslararası öğrenci sayımızı çok kısa süre içerisine bin 500’lü rakamlardan 4 bin 400’e yükselttik. Bu seneki ilk başvurular da ivmemizi aynı şekilde devam ettireceğimizi gösteriyor. Covid19 salgınına rağmen gönül coğrafyamız Balkanlar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gençlerimiz, ülkemize ve Trakya Üniversitesine büyük bir ilgi gösteriyor. Türkiye’nin sağlık ve sosyal alanda attığı adımlar ve aldığı önlemler, dünyada örnek nitelikte öğrenci adaylarımız, bu güvenceler neticesinde gönül rahatlığıyla ülkemizde okumak istiyor. Mikro ölçekte Trakya Üniversitesinin aldığı önlemler ve yükseköğretimin devamına yönelik hayata geçirdiği projeler sayesinde öğrencilerimiz, eğitimlerine kesintisiz bir şekilde devam edebilecek. Bugüne kadar olduğu gibi uluslararası öğrencilerimizin Trakya Üniversitesinden mezun olduğunda kendi alanlarında yetkin ve donanımlı bireyler olarak ülkelerinde önemli başarılara imza atacağına inancımız tam. Trakya Üniversitesi olarak tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin yanında olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Trakya Üniversitesi, ‘Balkanlar ve Üniversite’ dendiğinde, hem ülkemizde hem de Balkanlar’da akla gelen ilk üniversite olmaya devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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