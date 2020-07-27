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ETSO'nun Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi 2. modülü tamamlandı

İHA

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi 2. modülü tamamlandı.

ETSO'nun Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi 2. modülü tamamlandı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi 2. modülü tamamlandı.
Avrupa Birliği Başkanlığı'nın ulusal otorite görevini yürüttüğü InterregIPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan CB 005.2.12.079 sayılı ECO "WOMAN Initiatives To Manage Natural Resources For Better Life"isimli proje faaliyetleri devam etmektedir.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürüttüğü ECOWOMAN projesi kapsamında, geçtiğimiz hafta 1. modülü ilde önemli bir miktarda ve başarıyla organik üretim yapan Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu personeline gerçekleştirilen "Tarım Ürünlerinin ve Gıdaların Ekolojik ve Biyolojik Üretiminin Organizasyonu ve Uygulanması" eğitiminin 2. modülü bu kez başvuru yaparak katılımda bulunan kursiyerlere yönelik olarak gerçekleşti.
Hafta boyunca, tüm günlere yayılan ve 30 saat süren eğitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra, saha uygulamalarına da yer verildi. Eğitim sonunda katılımcılar sertifikalarını ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı Emre Alp'ten aldılar ve İlimizde büyük ve başarılı ölçüde organik tarım uygulamaları gerçekleştirilen Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunu gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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