Rektör Tabakoğlu: "Batı Trakya’da son günlerde şiddet daha da arttı"

Trakya Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Yıllardır devam eden ancak son günlerde şiddeti daha da artan, Batı Trakya’daki kardeşlerimizin üzerinde bir baskı ve korku oluşturmayı amaçlayan gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Batı Trakya Türk halkına yönelik eğitim ve kültür çalışmalarıyla dikkat çeken Batı Trakya Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bostancı, Genel Müdürü Dr. Pervin Hayrullah ve Personel Sorumlusu Özcan Mehmet, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun, rektörlük görevine ikinci defa atanmasının ardından ilk ziyaretçileri oldu. Ziyarette, Uzm. Dr. Nilgün Tabakoğlu da yer aldı.

Trakya Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve eşi Uzm Dr. Nilgün Tabakoğlu’nun, Batı Trakya Türk halkına, eğitimden sağlığa, kültürsanattan spora, toplumsal kalkınmadan bölge kadınlarının sorunlarına kadar birçok alanda büyük destekler verdiğini ifade eden BAKEŞ Genel Müdürü Dr. Pervin Hayrullah, “Binin üzerinde Batı Trakyalı öğrenciye eğitim imkânı sağlayan, bizler için kıymetli bir eğitim yuvası olan Trakya Üniversitesinin rektörlük vazifesine yeniden atanan çok değerli büyüğümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Hocamızı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Bugün plansız bir şekilde, atama haberinin hemen ardından, Rektör Hocamız ve değerli eşinin ilk misafirleri olmak, Batı Trakya’nın selamlarını Edirne’ye, Trakya Üniversitesine ulaştırmak bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Daha önce olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de birçok önemli projeye yine birlikte imza atabilmeyi, Trakya Üniversitesinin desteğini, Batı Trakya’nın her bir ferdine daha da güçlü bir şekilde hissettirebilmeyi diliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Üniversitemizin yüzü, yönü ve kalbi Balkanlar'dadır"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Üniversitemizin yüzü, yönü ve kalbi Balkanlar'dadır. Türkiye’de Batı Trakyalı öğrenci kardeşlerimizin en çok tercih ettiği üniversite olmanın haklı gururunu yaşayan Trakya Üniversitesi, hastanesi başta olmak üzere tüm imkanları ile onların yanındadır, kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmesinler. BAKEŞ’in Batı Trakya Türk halkına yönelik hayata geçirdiği çalışma ve çabaları da takdirle izliyoruz. Kendileriyle bir gün önceden sözleşmiştik. Yeniden Rektörlük görevine atanmamız vesilesiyle ilk tebrik ziyareti Batı Trakya’dan olmuş oldu. Bunun bir tesadüf değil ilahi bir tevafuk olduğu inancındayım. BAKEŞ’e, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bostancı ve Genel Müdürü Dr. Pervin Hayrullah’a, kıymetli üyelerine ve onların nezdinde tüm Batı Trakya’ya selam ve sevgilerimizi yolluyorum. Her zaman soydaşlarımızın yanında olmaya, onlara güç ve destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.



"Batı Trakya halkının yanındayız"

Batı Trakya halkına yapılan şiddete de dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Yıllardır devam eden ancak son günlerde şiddeti daha da artan, Batı Trakya’daki kardeşlerimizin üzerinde bir baskı ve korku oluşturmayı amaçlayan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Camilerimize gerçekleştirilen saldırılar, kapatılan okullar, medreselerde yaşanan sorunlar, Türk köylerindeki askeri tatbikatlar ve daha birçok konuyu kaygıyla izliyoruz. Trakya Üniversitesi olarak, devletimizden aldığımız güçle, Batı Trakya halkının yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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