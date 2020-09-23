Dünyanın en uzun taş köprüsü tarihi 'Uzunköprü' ilgi bekliyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan ve ilçeye adını veren tarihi taş köprü ilgi bekliyor. Halen fiilen araç geçişinde kullanılan ve adeta yüzyıllara direnen dünyanın en uzun taş köprüsü olarak bilinen Uzunköprü’nün korkulukları da yıkılmaya başladı.

1426 yılında Sultan 2. Murat’ın emriyle yapımına başlanan ve 1444 yılında biten adını ilçeye veren tarihi Uzunköprü’nün kanatları zamana yenik düşerek yıkılmaya başladı. 2017 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılması beklenen tarihi köprünün restorasyonunun 3 yıldır herhangi bir ihale şirketi tarafından ihaleye alınmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, CHP Uzunköprü İlçe Başkanı Muammer Çetiner ve vatandaşlar ile birlikte tarihi Uzunköprü’nün ayaklarının altında basın açıklaması düzenledi.



"Dünyanın en uzun taş köprüsüne herkesi sahip çıkmaya çağırıyoruz"

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, "Tarihi köprümüzün kanatları bir bir dökülüyor. Acaba iktidar mensupları köprünün yeniden yıkılmasını ve yenisi yapmasını mı bekliyorlar. Biz buradan Uzunköprü belediye başkanı olarak bir an önce tarihi köprümüzün restorasyonunun başlamasını istiyoruz. Dünyanın en uzun taş köprüsüne herkesi sahip çıkmaya çağırıyoruz. Uzunköprü’nün tüm dinamiklerinin burada olması gerekiyor" dedi.



"Köprünün kanatlarında yıkılmalar var"

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da “Biz bu tarihi yaşatmak zorundayız, bizim amacımız sadece dikkat çekmek. Köprünün kanatlarında yıkılmalar var, hala ulaşım sağlanıyor ama tarihi yaşatmak zorundaysak gelecek nesillere bunu anlatabilmeliyiz. Burada Uzunköprü'müzü çok iyi tanıtan bir köprü zaten UNESCO Dünya kültür mirası listesine de girmiş bizim bu tarihi yaşatmamız lazım. Soru önergemin üzerinden bir ay geçti ben bir tarih görmek istiyorum, duymak istiyorum sadece bunu ben istemiyorum, tüm Uzunköprülüler tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının duymak istediğini sanıyorum. Çünkü bu köprü Uzunköprü’müzü de tanıtıyor, biz olsak bu tarihi yaşatırken ışıklandırır, güzel tabelalar koyarız. Bu köprüyü biz eski halinde yapıldığı halinde aslına uygun bir şekilde onarılmasını Uzunköprü halkı olarak talep ediyoruz" diye konuştu.

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