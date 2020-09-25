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Edirne'de maskeli ve sosyal mesafeli 'uluslararası resim sergisi' açılışı

DHA

Edirne'de maskeli ve sosyal mesafeli 'uluslararası resim sergisi' açılışı


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, Bulgaristan-Türkiye işbirliğinde Toplumsal Geliştirme ve Entegrasyon için Sivil İnisiyatif Derneği ile Keşan Belediyesi ve Çamlıca Köyü Muhtarlığı´nın öncülüğünde yürütülen `Renkler´ isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında uluslararası resim sergisi açıldı.
Keşan Kent Müzesi bahçesinde, maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen sergiye, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Bulgaristan İvaylovgrad Sosyal Entegrasyon Derneği Başkanı ve Proje Sorumlusu Kremena Kyoseva, Projenin Türkiye Sorumlusu Tahir Demirel, daire amirleri ile projede yer alan sanatçılar katıldı.
Projenin Türkiye Sorumlusu Tahir Demirel, `Renkler´ isimli projeye ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "Biz bu projede kültürel ve doğal mirasın farkındalığı için sıra dışı bir yöntem belirledik. Hiç yapılmayan bir yöntemle turizmi sanatla birlikte nasıl değerlendirebiliriz bunun üzerine çalıştık. Hem tablo üreten hem de sokakta duvarlara resim yapan sanatçılarımız vardı. Tablolar ve fotoğraflar Bulgaristan'da da 4 ayrı noktada sergilenecek" dedi.
Bulgaristan İvaylovgrad Sosyal Entegrasyon Derneği Başkanı ve Proje Sorumlusu Kremena Kyoseva da, "Burada sergilenen tablolar İvaylovgrad, Çamlıca köyü ve Keşan'da yapılan çalışmalar. Burada Keşan, Çamlıca köyü ve İvaylovgrad'tan farklı ressamların bu yerleşimleri nasıl gördükleri ve tablolarına nasıl yansıttıklarını görebileceksiniz. Pandemi süreci nedeniyle bazı kısıtlamalarla karşılaştık. Ancak proje sona ermeden bu eserleri ortaya çıkardık" diye konuştu.    
'ANA KONUMUZ KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT'
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Bulgar ve Türk ressamlarla birlikte kentin turistik cazibesini artırmaya yönelik çalışmaların oldukça ilgi gördüğünü ifade ederek, "Bu projede duvar boyama konusunda da 2 çalışmamızı tamamladık. Tablolarımızı, bugün de Keşan'da sergiliyoruz. Burada ana konumuz kültür, turizm ve sanat. Bu tip projelere bundan sonrada ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, sergi ziyaret edildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-09-25 18:07:47

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