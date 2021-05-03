Keşan´da emekliler, maaşlarını çekmeye başladı



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde tam kapanma sürecinde 315 Mayıs 2021 tarihleri arasında ödenecek emekli maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlar, muafiyetten faydalanarak banka şubeleri ve ATM'lere gitmeye başladı. Zaman zaman yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ve banka görevlileri kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan emekliler, maaşlarını çekmek için Keşan´da çarşı merkezindeki banka şubeleri ve ATM'lere gitmeye başladı. Zaman zaman yaşanan yoğunluk nedeniyle banka ve ATM önlerinde kuyruk oluştu. Polis ve banka görevlileri kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Bu arada, ilçe genelinde denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, araçlarıyla izin belgesi olmadan dışarı çıkanlar ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere cezai işlem uyguladı. Polis, mahalle aralarında da kısıtlamaya yönelik anonslar yaptı. Seyahat kısıtlaması kapsamında şehirlerarası yollarda da polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin sürdüğü bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-05-03 13:24:17



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