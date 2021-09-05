Sahildeki pazar yerinde 9 baraka alev alev yandı



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilindeki pazar yerinde 9 baraka yandı. Yangının elektrik kontağında çıkan alevlerden kaynaklı tespit edildi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Yalı Caddesi sonunda bulunan pazaryerinde meydana geldi. Pazar yerindeki bir barakada elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğindeki diğer barakalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de alevlere hortum ve kovalarla müdahale etti. İş yeri sahipleri ise barakadaki mallarını dışarı çıkarmaya çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 9 baraka kullanılmaz hale geldi. Bazı iş yeri sahipleri sahilde itfaiye bulunmamasına tepki gösterdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da barakaları yanan esnafla görüştü. Helvacıoğlu, "Edirne milletvekilimiz Fatma Aksal'la birlikte Erikli'de pazar yerimizde elektrik kontağından çıkan yangın alanındayız. Yaralarımız en kısa sürede sarılacak pazar yerimiz yine Erikli'nin en güzel yeri olacak. Keşan Belediyesi olarak gereken neyse yapacağız, söz veriyoruz" diye konuştu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-09-05 12:52:49



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