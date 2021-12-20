Candan Erçetin ve Serkan Çağrı, Balkan Müzik Festivali'nde coşturdu



Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından düzenlenen Uluslararası 3'üncü Balkan Müzik Festivali, ünlü sanatçı Candan Erçetin ve Serkan Çağrı konseriyle sona erdi. Erçetin, sahneye yalın ayak çıkması dikkat çekerken, Serkan Çağrı ise klarnetiyle ona eşlik etti.

Edirne´de geçen perşembe günü başlayan Uluslararası Balkan Müzik Festivali bugün Candan Erçetin ve Serkan Çağrı konseriyle son buldu. Trakya Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün desteğiyle, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere gösterilen yoğun ilgi nedeniyle içeri giremeyen bazı vatandaşlar, salon dışından kurulan büyük ekrandan izledi.

'SAHNEYE YALIN AYAK ÇIKTI'

Candan Erçetin sahneye yalın ayak çıkarak şarkılarını söyledi. Erçetin konserde, 'Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar', 'Söz vermiştin bana', 'Bir dalda iki kiraz', 'Ölümden başkası yalan', 'Çavdar ovası', 'İndim havuz başına', 'İster sallan gez' gibi şarkıları seslendirdi. Erçetin, zaman zaman 9/8'lik ritimlerle sahnede dans ederken salondaki vatandaşlar da sanatçıya eşlik etti. Serkan Çağrı ise klarnetiyle Erçetin'e eşlik etti.

Konserin ardından Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile Edirne'yi Tanıtma, Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar sahneye çıkarak Erçetin ile Serkan Çağrı ve eşi Ebru Çağrı'ya kentin el sanatlarından süslü aynalı el süpürgesi ve Edirne kırmızısı renkli fular armağan etti.

Konseri izleyen Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır da Erçetin'e Edirnekari tablo hediye etti.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2021-12-20 00:21:54



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