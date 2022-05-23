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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havsa MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi gelişiyor

İHA

Havsa MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi gelişiyor

Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulunun hayata geçirdiği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi, çeşitlenmeye ve genişlemeye devam ediyor.
Günümüzde önemi her geçen gün artan tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu daha önce hayata geçirdiği çalışmalarını farklı alanlarla zenginleştirmeye devam ediyor. Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliği, Havsa Belediyesi ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü’nün katkılarıyla Havsa MYO bahçesinde kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi, yeni bitkilerle zenginleşirken elde edilen kazanımlar bölge halkı ile de paylaşılıyor. Havsa MYO ve Havsa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde MartMayıs ayları arasında 24 katılımcı ile gerçekleştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursu ile bölge halkına yeni bir istihdam ve üretim kapısı da açılmış oldu.

Öğrenciler, bitkileri bahçede görerek öğreniyorlar
Havsa Meslek Yüksekokulu öğrencileri, alan dışı seçmeli ders havuzunda yer alan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler dersi ile bahçede uygulama yaparak bitkilerin tüm gelişim aşamalarını öğreniyorlar. Öğrendikleri bilgileri uygulamaya döken Havsa MYO’nun öğrencilerinin ürettikleri bitkiler ile hazırlanan kış çayını misafirlere ikram ediliyor.
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerle İlgili Her Şey Bir Tık Ötede
Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulunun, tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine geliştirdiği tüm bu çalışmalar, web sitesi üzerinden tüm araştırmacıların, meraklıların ve öğrencilerin bilgisine sunuluyor. Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Tolga Erdoğan’ın tasarladığı tab.trakya.edu.tr adresinden orijinal bilgi ve fotoğraflarla tıbbi ve aromatik bitkilere dair tüm bilgilere ulaşılabilir.

Pandemi ile tüm dünyada tıbbi ve aromatik bitkilere karşı bir merakın ortaya çıktığını ifade eden Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, ülkemizin bu bitkilere yönelik önemli bir potansiyeli olduğunu dile getirdi. Bu potansiyelden yola çıkarak 2020 yılında yüksekokul olarak bir hareket başlattıklarını söyleyen Prof. Tan, “200 adet yağ gülü, 1500 adet lavanta ve 50 adet biberiye dikimi yaparak başlattığımız bu hareket farklı türlerin eklenmesi ile gelişmektedir. Bahçemiz geliştikçe bahçede yer alan türlerin tanıtımı ve kullanım alanı da genişlemeye başladı. Seçmeli ders olarak Yüksekokul öğrencilerimize, Havsa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile halkımıza tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği ve kullanım alanlarıyla ilgili önemli bilgiler verdik. Kursumuzun devamı için de yoğun bir ilgi ile karşı karşıyayız” dedi.
Hayata geçirdikleri çalışmaların ve üretilen bilginin etki alanını genişletmek amacıyla çalışmalar da yürüttüklerini belirten Müdür Mustafa Tan “Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Dr. Tolga Erdoğan’ın tasarımı ile Yüksekokulumuz web sayfasında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi bölümü oluşturduk. Bu alanda bilgi sahibi olmak isteyenler, orijinal bilgi ve fotoğrafların yer aldığı bu sayfaya tab.trakya.edu.tr adresinden ulaşabilir. Ayrıca bahçedeki etiketlerdeki karekodlarla yine aynı bilgilere ulaşılabiliyor” ifadelerini kullandı.
Tıbbi ve aromatik bitkileri tanıtmak, önemini anlatmak ve yetiştiriciliğini özendirmek amacıyla bu hareketi başlattıklarını ifade eden Havsa MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan; Edirne Gülü Hasat Etkinliği, Lavanta Şenliği ile Kökboya ve Safran Tarla Günleri düzenlemeyi planladıkları müjdesi ile konuşmasını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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