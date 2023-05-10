Edirneli çiftçi bu yöntemle, verim kaybı yaşamadan maliyeti düşürdü

"Dönüm başına yaklaşık 100 kilogram buğday kadar kar elde ediyorum. Komşu tarladan 80-100 kilogram az verim alsak da bizim için sorun değil. Azaltılmış toprak işlemede başlıca amacımız toprağın su tutma kapasitesini artırmak. Toprak, az işlendiği ve üzerinde belirli bir sap tabakası oluştuğu için daha fazla korunuyor. Daha fazla korunması, geleneksel toprak işlemeli tarım yapan komşularımızın tarlalarına bakarak bizi en az 15-20 gün ileri götürüyor."