'Arıyorum'u kliplendirdi 0:00 / 0:00

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Popçu Edis Görgülü, yeni single’ı için kamera karşısına geçti. Görgülü, 17 Eylül’de yayımlanacak olan ‘Arıyorum’ şarkısına özel bir klip çekti. Söz ve bestesi Emrah Karakuyu'ya ait, düzenlemesini Ozan Çolakoğlu’nun gerçekleştirdiği ‘Arıyorum’un müzik videosunda mitolojiden esinlenildi. Üç gün boyunca devam eden klip çekiminde dansçıların yanı sıra 75 kişilik bir ekip ünlü yıldıza eşlik etti.

HAYRANLARINA GECE SÜRPRİZİ

Edis, yeni single’ının küçük bir bölümünü pazar gecesi hayranlarıyla paylaşarak, bir sürpriz yaptı. Ünlü isim, çekimler sırasında şarkının melodisinin de duyulduğu küçük bir bölümü sosyal medya hesabında bir video ile paylaştı.

‘Arıyorum’un ezgilerinin ilk kez duyulduğu video, Görgülü'nün hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Edis, ekim ayı içerisinde turneye çıkarak hayranlarıyla tüm Türkiye’de buluşacak.