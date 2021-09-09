Edis gün sayıyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yaz konserleri devam ederken hayranlarını bekleyen yeni sürprizler için aralıksız çalışan Edis, yeni single’ını yayımlamaya hazırlanıyor. Söz ve bestesi Emrah Karakuyu'ya ait, düzenlemesini Ozan Çolakoğlu’nun gerçekleştirdiği ‘Arıyorum’ şarkısı için gün sayan Edis, single’ının 17 Eylül’de yayımlanacağının müjdesini verdi.

Single tarihini ilk kez açıklayan Edis, “Arıyorum’un sizinle buluşacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum.” diyerek hayranlarına seslendi. "Arıyorum", ünlü şarkıcının, ilhamını mitolojik bir karakterden alan bir müzik videosuyla birlikte yayımlanmaya hazırlanıyor.

Müzik videosunun çekimini önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek olan Edis, ekim ayı içerisinde bir turneye çıkacağını da duyurdu.