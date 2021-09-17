Edis: Yıllar geçse de hatırlayacağımız bir parça

"Yıllar geçse de hatırlayacağımız bir parça" 0:00 / 0:00

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Popçu Edis, sabırsızlıkla beklenen yeni single çalışması ‘Arıyorum’u bugün yayınladı. Söz ve bestesi Emrah Karakuyu'ya ait, düzenlemesini Ozan Çolakoğlu’nun gerçekleştirdiği ‘Arıyorum’ şarkısı tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.

"YILLAR GEÇSE DE HATIRLAYACAĞIMIZ BİR PARÇA"

Edis’in bugüne kadar yaptığı sound’lardan farklı bir tarza sahip olan single, yeni bir bakış açısıyla hayata geçirildi. Edis, bu bakış açısını “Türk pop müziği her geçen gün diğer müzik akımlarıyla harmanlanarak gelişimini sürdürüyor. Bu dünya içerisinde ‘Arıyorum’ ile R&B, arabesk ve afro beat tınılarını 90'ların Türkçe Pop ezgileri ile birleştirdik. ‘Arıyorum’ benim için özel bir şarkı oldu. İçerisinde farklı duyguları olan, hep birlikte söyleyebileceğimiz ve duygusunu yıllar geçse de hatırlayacağımız bir parça. Konserlerimde bana eşlik edecek dinleyicilerimle birlikte bu şarkıyı söylemek için sabırsızlanıyorum.” diyerek, özetledi.

"ARIYORUM"A GÖRSEL ŞOV

‘Arıyorum’ ünlü şarkıcının, ilhamını mitolojik bir karakterden alan bir müzik videosuyla birlikte yayımlandı. Klip çalışmasının çekimleri 3 gün boyunca hem stüdyo hem de dış mekanlarda gerçekleştirildi.

Gerek konserlerinde gerekse kliplerinde dans performanslarıyla dikkati çeken ünlü yıldıza müzik videosunda 7 kişilik dans ekibi eşlik etti. Edis ve dansçılarının klipte su ile kaplı bir alanda yaptıkları şov izleyicilere görsel bir şölen sundu. Edis’in 5 farklı kostümle kamera karşısında geçtiği klipte ünlü şarkıcının birçok kostümü özel olarak tasarlandı.

Edis, ekim ayı içerisinde bir turneye çıkarak dinleyicileriyle buluşacak.