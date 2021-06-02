Edvina Sponza kimdir? Edvina Sponza kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Edvina Sponza hakkında merak edilenler

Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Edvina Sponza'nın hayatı ve yaşı araştırılıyor. İbrahim Kutluay ile birlikteliği sebebiyle magazin dünyasının gündemine oturan Edvina Sponza hakkında merak edilenlerini biyografisini haberimizde bulabilirsiniz

EDVİNA SPONZA KİMDİR?

1974 tarihinde İzmir'de dünyayagelen Edvina Sponza, ünlü İtalyan Sponza Mücevhecisinin kızıdır. İlkokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Edvina Sponza Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji mezunudur. Cemiyet hayatının önemli isimlerinden olan Edvina Sponza, Fiba Holding Başkanının oğlu Murat Özyeğin'in de eski karısıdır. Edvina Sponza 3 çocuk annesidir.

Bir dönem reklam piyasasında çalışan Edviza Sponza 2015 yılından beri yoga eğitmenliğiyle de anılıyor.

İbrahim Kutluay ile Demet Şener evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen Edvina Sponza, eski eşi Murat Özyeğin ile 2001 yılında evlenmiştir. Bu evlilikten Ege, Yaz ve Lal adında 3 çocukları bulunan çift boşanma kararı aldıktan sonra, Edvina Sponza hem kendisi hem de çocukları için istediği yüklü tazminat ile gündeme gelmişti.