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        Haberler Spor Transfer Efe Akman'dan Galatasaray'a 4 yıllık imza - Futbol Haberleri

        Efe Akman'dan Galatasaray'a 4 yıllık imza

        Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcusu Efe Akman ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 14:47 Güncelleme: 13.07.2024 - 14:47
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        Efe Akman'dan 4 yıllık imza
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        Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcusu Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır" denildi.

        Efe, Galatasaray A Takımıyla ilk maçına geçtiğimiz sezon Süper Lig’in 19. haftasında İstanbul'da oynanan Konyaspor karşılaşmasında çıkmıştı.

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