Efektif Tanımı:

Efektif kelimesinin anlamı; kullanılabilir hazır para demektir. Fransa kökenli bir kelime olan efektif bankacılıkta veya bir şirketin sahip olabileceği en limit varlıktır. Bir şirketin hesap planındaki efektif hesabı, şirkete ait tüm para birimlerini ve madeni paraları ve ayrıca çek hesaplarını ve tasarruf hesaplarını içeren bankadaki tüm mevduatları içerir.

Ayrıca, müşteri çekleri, kasiyer çekleri, sertifikalı çekler ve para siparişleri gibi bir banka hesabına yatırılabilecek sözleşmeleri de içerir. Efektif hesap, tüm varlık hesaplarında olduğu gibi, borçlu bir hesaptır. Bu, efektif hesaba borç veya sol girişin nakit hesabını artıracağı anlamına gelir. Bir kredi girişi bunu tam tersini yapmaktadır.

Efektif Nedir TDK:

Bankacılık olarak nakit ve metal para, banknot, merkez bankası tarafından alışı ve satışı yapılan para, Türk lirası olan kurları belirlenen yabancı ülke parası olarak tanımlanır.

Efektif Hesap Örneği:

Efektif para, bilançoda güncel bir varlık olarak kaydedilir. Efektif gelecek dönemlerde biriktirilebilse de, halen cari bir varlık olarak kabul edilir, çünkü bir dönemde kullanılabileceğinden dolayı böyle olur. Taşıtlar gibi uzun vadeli varlıklar bir hesap döneminde tamamen kullanılamaz.

Bilançolar mevcut ve uzun vadeli varlıkları likidite sırasına göre gösterdiğinden, efektif para her zaman bilançodaki ilk kalemdir. Çoğu zaman şirketler nakit ve nakit benzerlerini bilançoda birleştirirler. Efektif eşdeğerleri nakit ile yakından ilgili olduğu için, efektif hesabın gerçek anlamı bilançoda bozulmaz.

Efektif Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: