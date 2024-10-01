Efeler'de 10 yıllık sorun çözüldü

Aydın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldiği günden bu yana ilçenin sorunlarına yönelik hayata geçirdiği proje ve uygulamalarına bir yenisini Dağeymiri Mahallesi'nde ekledi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinleri için adeta çileye dönüşen yol problemini ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

"ÇÖZÜLEMEYEN SORUNU ÇÖZDÜ"

Dağeymiri Mahallesi sakinlerinden Remzi Şan, söz konusu yoldaki keskin virajlar ve dar olması nedeniyle hayvanların bile geçmekte zorlandığını belirterek, "Mahallemizde birçok kişi çiftçi. Hayvanlarımız için yem ve saman getiremiyorduk. Bu yolu görenler buraya gelmek istemiyordu. Hayvanlarımızın zor geçtiği yoldan traktörler ve kamyonlar zaten geçemiyordu. Yolda kazalar meydana geldi. Başkan Yetişkin'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Yıllardır çözülemeyen sorunu çözdü" dedi.