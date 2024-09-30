Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Efeler'de 12 bin TL "moloz" cezası! | Son dakika haberleri

        Efeler'de çevreyi kirleten kişiye 12 bin TL ceza!

        Aydın'ın Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri izinsiz moloz döken bir kişiye 12 bin 726 TL ceza uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:53 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler'de 12 bin TL "moloz" cezası!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kamu düzenini sağlamak ve çevre temizliğini korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri, Ata Mahallesi Afrodisyas Bulvarı'na "moloz" döküldüğünü tespit etti.

        Olay yerinde incelemelerde bulunan zabıta ekipleri, molozu döken kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesi kapsamında 12 bin 726 lira para cezası uyguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Aydın Haberleri
        #Efeler ilçesi
        #moloz
        #çevre kirliliği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Arama çalışmalarında son durum
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Arama çalışmalarında son durum
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!
        Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı