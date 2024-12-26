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        Haberler Gündem Güncel Efeler'de 850 litre tağşiş yağ | Son dakika haberleri

        Efeler'de 850 litre tağşiş yağ ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 850 litre tağşiş yağ ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:37
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        Efeler'de 850 litre tağşiş yağ
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        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesinde tağşiş yağ imalat ve ticareti yapan firmalara yönelik Tarım İl Müdürlüğü ile ortak çalışma gerçekleştirdi.

        Yapılan çalışmalarda bir araç içerisinde 45 koli içerisinde 4.5 litrelik şişelere doldurulmuş toplamda 850 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

        Olayla ilgili olarak kişilere yönelik gerekli işlemlere başlanırken, ayrıca Tarım Müdürlüğü tarafından toplam 111 bin TL idari para cezası uygulandı.

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