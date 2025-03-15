Efeler Ligi'nde normal sezon tamamlandı!
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 26. maçlarının oynanmasıyla normal sezon sona erdi.
Efeler Ligi'nin 2024-2025 sezonu statüsüne göre, lig etabını 63 puanla birinci sırada tamamlayan Ziraat Bankkart, CEV kontenjanına göre Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Lig etabını ilk dört sırada tamamlayan takımlar play-off 1. etap maçlarında mücadele edecek. Bu etap sonunda ligin ilk dört sırası belirlenecek. Lig etabını 5, 6, 7 ve 8. sırada bitiren takımlar ise play-off 2. etap maçlarında karşı karşıya gelecek. Bu etap sonunda lig sıralaması belirlenecek.
Avrupa kupalarına katılım (Şampiyonlar Ligi, CEV Cup, Challenge Cup ve Balkan Kupası), play-off 1. ve 2. etap maçları sonucundaki sıralamaya göre belirlenecek.
Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor, sezon öncesinde yaptığı açıklamayla Efeler Ligi'nde yer almayacağını duyurmuştu. Bu nedenle SMS Grup Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonu 13 takımla oynandı.
PLAY-OFF 1 VE PLAY-OFF 2 ETAPLARINDA OYNAYACAK TAKIMLAR
Normal sezonun tamamlanmasının ardından puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana ve Arkas Spor takımları play-off 1. etabında mücadele edecek.
Puan cetvelinde 5 ile 8. sıradaki Halkbank, Spor Toto, On Hotels Alanya Belediyespor ve Altekma ise play-off 2. etabında yer alacak.
Puan tablosunun son iki sırasında yer alan TÜRŞAD ve Develi Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'ne veda eden takımlar oldu.
Haftanın sonuçları ve oluşan play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlik Spor: 0-3
Spor Toto-On Hotels Alanya Belediyespor: 3-1
Ziraat Bankkart-TÜRŞAD: 3-0
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 0-3
Galatasaray HDI Sigorta-Alktema: 3-0
Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana: 3-2
PLAY-OFF 1. ETAP EŞLEŞMELERİ:
Ziraat Bankkart-Arkas Spor
Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana
PLAY-OFF 2. ETAP EŞLEŞMELERİ:
Halkbank-On Hotels Alanya Belediyespor
Spor Toto-Altekma