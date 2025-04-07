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        Haberler Spor Voleybol Efeler Ligi'nde play-off programı açıklandı - Voleybol Haberleri

        Efeler Ligi'nde play-off programı açıklandı

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabının maç programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 19:59 Güncelleme: 07.04.2025 - 19:59
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        Efeler Ligi'nde play-off programı açıklandı
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        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana ve Arkas Spor'un yer alacağı etapta ilk maçlar 13 Nisan Pazar günü oynanacak.

        Seride iki galibiyete ulaşan ekipler, play-off finaline yükselecek. Seriyi kaybeden takımlar ise 3'üncülük mücadelesi verecek.

        Play-off 1-4 etabının programı şöyle:

        13 Nisan Pazar

        13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

        15.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)

        16 Nisan Çarşamba

        17.00 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

        20.30 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

        19 Nisan Cumartesi (Gerekirse)

        17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

        19.30 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)

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