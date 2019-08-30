Efes: Biralarına Zilli Sally ve Delikanlı Henry adı veren Efes Pilsen'e 'cinsiyetçi' eleştirisi, sosyal medyada boykot çağrısı

Efes Pilsen'in Danimarkalı şirket Mikkeller ile birlikte hazırladığı biralara verdiği isimler sosyal medyada cinsiyetçi oldukları gerekçesiyle tepki çekti.

Zilli Sally ve Deli Kanlı Henry isimlerini eleştiren sosyal medya kullanıcılarının "Efes Boykot" etiketi Twitter'da Türkiye gündeminin ikinci sırasına yerleşti.

Zilli kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde karşılığı "Edepsiz, eli maşalı, şirret (kadın)" olarak yer alıyor.

Zilli Sally'nin alkol oranı düşükken (yüzde 3,9) Deli Kanlı Henry'nin alkol oranı daha yüksek (yüzde 4,6).

https://twitter.com/db_asu/status/1167385936004571136?s=08

https://twitter.com/atabenli/status/1167382099718025217?s=08

Güney Afrika'da cinsiyetçi bira isimleri koyan şirket özür diledi

Geçen yıl Güney Afrika'da biralarına "Ateşli Esmer, "Kolay Sarışın ve "Olgun Kızılsaçlı" gibi isimler veren Vale Bru şirketi, sosyal medyada protesto edilmişti.

Şirket "Kolay Sarışın" adı verilen biranın sloganında İngilizce'de kadınlar için kullanılan zamirle "Tüm arkadaşlarınız onu çoktan elde etti" ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine "Düşüncesiz davrandık, yanlış yaptık. Hepinizden özür diliyoruz" demiş ve etiketleri değiştireceğini açıklamıştı.

Londra'da cinsiyetçi isimli biraların festivale katılımı yasaklandı

Londra'da bu ay düzenlenen Great British Beer Festival'ın (Büyük Britanya Bira Festivali) de cinsiyetçi isimleri olan biraların festivale katılmasını yasaklamıştı.

Binden fazla biranın katıldığı festivale "Sarhoş Sarışın", "Gevşek Alice", "Bacak Aralayan" ve "Orta Malı" gibi biraların katılmasına izin verilmemişti.

Festivalin yürüttüğü bir araştırmaya göre kadınların yüzde 68'i cinsiyetçi bir adı olan biraları almadıklarını söylüyor.

Festivali örgütleyen ekipten Abigail Newton "Bazı şirketlerin neden potansiyel müşterilerinin çoğunu yabancılaştıracak bir isim tercih ettiklerini anlamak zor" diyor ve ekliyor:

"Bira erkek içkisi değildir. Bira kadın içkisi de değildir, bira herkesin içkisidir. Bu tür klişeleri aşmak için çok çalışmamız lazım."

Birleşik Krallık'taki Society of Independent Brewers (Bağımsız Bira Üreticileri Topluluğu),üyelerinin cinsiyetçi pazarlama pratiklerinde bulunmasını yasaklamıştı.