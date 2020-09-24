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Reklamcılar Derneği (RD) ve Reklamverenler Derneği’nin (RVD) Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle düzenlediği”, en etkin reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının yarıştığı Effie Türkiye Yarışması’nda kazananlar belli oldu.

Pandeminin etkisiyle ilk defa bu yıl ön değerlendirme süreci online olarak gerçekleştirilen yarışmada, jüri 14-16 Eylül tarihleri arasında Hbir araya geldi ve ana değerlendirmeyi gerçekleştirerek kazanan işleri belirledi.

Yapılan açıklamaya göre, ödüle hak kazanan kampanyalar, Eti Pazarlama Grup Başkanı ve Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Dipçin Akdoğan’ın başkanı olduğu, 7’si reklam ajansı üst düzey yöneticileri, 6’sı reklamveren üst düzey yöneticileri, 1’i araştırmacı, 1’i PR sektöründen ve 1’i de akademisyenden oluşan, 17 kişilik jüri tarafından zorlu ve titiz bir değerlendirme sürecinin sonunda belirlendi.

27’si sektörel ve 14’ü özel olmak üzere toplamda 41 kategoriye gelen başvurular içinde bu yıl en fazla başvuru alan 3 kategorinin kozmetik-güzellik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri, tatlı tuzlu atıştırmalıklar ve küçük bütçeyle büyük başarı olduğu kaydedildi.

Effie Türkiye 2020 Jüri Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan, "Bu sene tüm sektörde olduğu gibi Effie’de de online değerlendirmeler ve Instagram içerikleriyle tören akışı hazırlanması gibi yeni deneyimler yaşandı. Pandemi sebebiyle çeşitli zorluklarla karşılaşmış olsak da, bu sene özelinde söyleyebileceğimiz en önemli noktalardan biri, RVD ve RD’nin Effie’yi yıla yayılan bir eğitim platformuna dönüştürmesi ve bu platformun sektörün bütün paydaşlarına fayda sağlayacak olması. Böylece Effie’nin sadece bir yarışma değil sektörümüz için önemli bir gelişim ve paylaşım fırsatı olduğunu da bir kez daha görmüş olacağız" dedi.