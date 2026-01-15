Efsaneden hazin çöküşe: Mickey Rourke sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Bir dönemin 'Altın çocuğu' ve Hollywood’un asi ikonu Mickey Rourke, bugünlerde kariyerinin en karanlık günlerini yaşıyor. Bir zamanlar milyon dolarlık anlaşmalara imza atan 73 yaşındaki Rourke şimdilerde biriken kira borçları ve imajını korumayla uğraşıyor.

"YARDIM ALACAĞIMA KENDİMİ VURURUM"

Mickey Rourke’un 60 bin dolara ulaşan kira borcunu ödeyemediği ve evinden atılma aşamasına geldiği haberleri üzerine hayranları sessiz kalmadı. İnternet üzerinden başlatılan yardım kampanyasında kısa sürede 100 bin dolar toplandı. Ancak ünlü oyuncunun bu iyiliğe tepkesi sert oldu; "Bu kampanyayı ben başlatmadım. İnsanlardan para dilenmektense kendimi vurmayı tercih ederim."

Mickey Rourke, geçtiğimiz günlerde bu şekilde görüntülendi.

Oysa kampanyayı başlatan kişi, menajerinin asistanı Liya Joelle Jones’tan başkası değildi ve girişimin oyuncunun izniyle yapıldığını savundu. Mickey Rourke’un maddi batağa saplanmasının arkasındaki temel nedenin, oyuncunun gerçeklikten kopması olduğu öne sürülüyor. Menajeri Kimberley Hines, Rourke'un hâlâ 80'lerdeki şaşaalı günlerinde yaşadığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Menajerine göre, sektör artık ona yüksek rakamları teklif etmiyor ancak Rourke düşük ücretli işleri kabul etmeyi gurur meselesi yaparak reddediyor.