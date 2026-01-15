Habertürk
        Haberler Magazin Efsaneden hazin çöküşe: Mickey Rourke sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya

        Efsaneden hazin çöküşe: Mickey Rourke sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya

        ABD'li ünlü oyuncu Mickey Rourke, bir zamanlar milyon dolarlık anlaşmalara imza atarken şimdilerde biriken kira borçları ve imajını korumayla uğraşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 22:10 Güncelleme: 15.01.2026 - 22:13
        "Artık yıldız değilsin"
        Bir dönemin 'Altın çocuğu' ve Hollywood’un asi ikonu Mickey Rourke, bugünlerde kariyerinin en karanlık günlerini yaşıyor. Bir zamanlar milyon dolarlık anlaşmalara imza atan 73 yaşındaki Rourke şimdilerde biriken kira borçları ve imajını korumayla uğraşıyor.

        "YARDIM ALACAĞIMA KENDİMİ VURURUM"

        Mickey Rourke’un 60 bin dolara ulaşan kira borcunu ödeyemediği ve evinden atılma aşamasına geldiği haberleri üzerine hayranları sessiz kalmadı. İnternet üzerinden başlatılan yardım kampanyasında kısa sürede 100 bin dolar toplandı. Ancak ünlü oyuncunun bu iyiliğe tepkesi sert oldu; "Bu kampanyayı ben başlatmadım. İnsanlardan para dilenmektense kendimi vurmayı tercih ederim."

        Mickey Rourke, geçtiğimiz günlerde bu şekilde görüntülendi.
        Mickey Rourke, geçtiğimiz günlerde bu şekilde görüntülendi.

        Oysa kampanyayı başlatan kişi, menajerinin asistanı Liya Joelle Jones’tan başkası değildi ve girişimin oyuncunun izniyle yapıldığını savundu. Mickey Rourke’un maddi batağa saplanmasının arkasındaki temel nedenin, oyuncunun gerçeklikten kopması olduğu öne sürülüyor. Menajeri Kimberley Hines, Rourke'un hâlâ 80'lerdeki şaşaalı günlerinde yaşadığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Menajerine göre, sektör artık ona yüksek rakamları teklif etmiyor ancak Rourke düşük ücretli işleri kabul etmeyi gurur meselesi yaparak reddediyor.

        Kimberley Hines, Mickey Rourke’un yüzüne karşı "Artık bir yıldız değilsin" şeklinde haykırdığını eline geçen her parayı kabul etmesi gerektiğini haykırdığını söyledi.

        #Mickey Rourke
