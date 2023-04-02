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'Efsunlu 3: Muska'nın çekimleri tamamlandı

Gerilim - korku türündeki 'Efsunlu' serisinin yeni filmi 'Efsunlu 3: Muska'nın çekimleri tamamlandı. Filmin çekimleri Çanakkale’nin Adatepe köyünde 1945 yapımı tarihi bir taş mektep ve çevresinde gerçekleştirildi

'Efsunlu 3: Muska'nın çekimleri tamamlandı
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Haber Merkezi

Çekimleri Çanakkale’nin Adatepe köyünde 1945 yapımı tarihi bir taş mektep ve çevresinde gerçekleştirilen 'Efsunlu 3: Muska' adlı film, 'Efsunlu: Kabirden Gelen' ve 'Efsunlu: Ayin'in devamı olarak çekildi.

Enis Özkan ile Murat Çiçek'in yapımcısı olduğu 'Efsunlu 3: Muska'nın senaryosunu Koray Yeltekin ile M. Ülkü Akkoyunlu yazarken yönetmenliğini Uğur Kablan üstlendi.

'Efsunlu: Ayin'de rol alan Eylül Ezgi Yılmaz serinin yeni filmi 'Efsunlu 3: Muska'da da yer aldı. Filmin diğer başrollerini ise Serhat Üstündağ, Berker Mehmet Korkmaz, Elif Güçkıran, Müge Çoşgun ve Güler Aşık paylaştı.

Filmin konusu şöyle: Gazeteci olan 'Ebru', bir ruh sağlığı merkezinde akıbeti belli olmayan kayıp kadın hastabakıcıları haberlerini araştırmak için bir plan yapar ve ruh sağlığı merkezinde hastabakıcı olarak işe başlar. Yaptığı planın önceleri işe yaradığını düşünen 'Ebru', bir anda kendisini bir hasta olarak bulur. Artık burada diğer hastalar gibi tedavi görüyordur. Ancak 'Ebru', daha önceden haberin kaynağı ile ilgili olabileceğini düşündüğü fotoğrafı paylaştığı, 'Kerem’in bu fotoğrafı detaylı olarak soruşturması nihayetinde, ruh sağlığı merkezinde yıllar öncesine dayanan, sırlarla dolu olayların gizemi ortaya çıkmaya başlar. İkilimizin bu izbe yerdeki gerilim ve korku dolu zor yolculuğu başlamıştır.

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