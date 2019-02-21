İzmir’de faaliyet gösteren Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi’nin 2018 yılında yaptığı 2,3 milyar dolarlık ihracatta dahil edildiğinde Ege Bölgesi’nin ihracat rakamı 23 milyar 110 milyon dolara ulaştı.



Türkiye 2018 yılını 168,1 milyar dolarlık ihracatla geride bırakırken; Ege Bölgesi, Türkiye’nin ihracatından aldığı yüzde 12,3’lük pay ile en fazla ihracat yapan ikinci bölge özelliğini korudu.



Ege Bölgesi’nin 2018 yılı ithalat rakamı ise; yüzde 8’lik gerilemeyle 16 milyar 555 milyon dolardan, 15 milyar 201 milyon dolara düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre; Ege Bölgesi 2018 yılında 5 milyar 544 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verirken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 137’ye ulaştı. 2018 yılında Türkiye’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı ise yüzde 75 olarak kayıtlara geçti.

EGE BÖLGESİ'NİN DIŞ TİCARET HACMİ 36 MİLYAR DOLAR



Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ege Bölgesi’nin dış ticaret hacmi, 2017 yılında 36 milyar 738 milyon dolar iken, 2018 yılında 35 milyar 946 bin dolara geriledi. Ege Bölgesi’nde Balıkesir dahil 9 ilin tamamı dış ticaret fazlası verdi.

İZMİR'İN İHRACATI İLK KEZ 10 MİLYAR DOLARI AŞTI



Ege Bölgesi’nin ihracatında lider il konumundaki İzmir’in 2018 yılı ihracatı 10 milyar 237 milyon dolarlık tutarla tarihi zirveye ulaştı. İzmir’in bundan önceki en yüksek ihracat rakamı 2014 yılında yakaladığı 9,6 milyar dolar idi. İzmir’in 2018 yılı ithalat rakamı ise; 9 milyar 118 milyon dolar oldu. İzmir’in dış ticaret hacmi 19 milyar 355 milyon dolar olurken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 112 olarak gerçekleşti.

MANİSA 4,4 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPTI



Ege Bölgesi’nin en fazla ihracat yapan ikinci ili Manisa, 2018 yılında 4 milyar 429 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2 milyar 775 milyon dolarlık ithalat yaptı. Manisa’nın dış ticaret hacmi 7 milyar 204 milyon dolar olurken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 160 oldu.



Denizli, 3 milyar 370 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatı 1 milyar 989 milyon dolar oldu. Denizli, 5 milyar 360 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşırken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 169 oldu. Aydın, 721 milyon dolar ihracata karşılık, 258 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi. Aydın her 100 dolarlık ithalatına karşılık 279 dolar ihracat rakamına ulaştı.

MUĞLA 500 MİLYON DOLAR İHRACAT BARAJINA ULAŞTI



Su ürünleri ve hayvansal mamuller, madencilik ve yaş meyve sektörlerinin ihracatta güçlü olduğu Muğla 2018 yılında 499 milyon 231 bin dolarlık ihracata imza attı ve 500 milyon dolar barajına ulaştı. Muğla’nın 2018 yılı ithalat rakamı ise; 235 milyon dolar oldu. Muğla’nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 212’ye ulaştı.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI REKORTMENİ AFYONKARAHİSAR OLDU



Ege Bölgesi’nde ihracatın ithalatı karşılama oranı rekortmeni mermerin başkenti Afyonkarahisar oldu. Afyonkarahisar, 83 milyon 100 bin dolarlık ithalat karşılığı 342 milyon dolar ihracata imza attı. Afyonkarahisar, her 100 dolarlık ithalat karşılığı 411 dolar ihracat yaptı. Seramik ürünlerinin merkezi Kütahya 2018 yılında 285 milyon dolarlık ihracat yaparken, ithalatı 109 milyon dolarda kaldı. Battaniye, halı üretim merkezi Uşak ise; 214 milyon dolar ithalat karşılığı ülkemize 246 milyon dolar kazandırdı.

TÜRKİYE'NİN HAYALİ EGE BÖLGESİNDE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ



Türkiye’nin “Dış ticaret fazlası veren ülke” mottosuyla 2019 yılına girdiğini hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi’nin tarih boyunca dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, “Darısı Türkiye’nin başına” diye konuştu.



İzmir ve Ege Bölgesi’nin Türkiye’de ihracatın başladığı nokta olduğuna işaret eden Eskinazi, İzmir’de faaliyet gösteren serbest bölgelerin yaptığı ihracatla birlikte 2018 yılında 23 milyar 110 milyon dolara ulaşan Ege Bölgesi ihracat rakamını 2019 yılı sonunda 25 milyar dolara çıkarmak için inovasyon, Ar-Ge ve tasarım odaklı projelere yoğunlaşacaklarını kaydetti.