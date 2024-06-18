Ege'den 11 konserlik kısa yaz turnesi

Ege, Yayınlandığı 1999'da uzunca bir süre 1 numarada kalan 'Hurma Gözlüm' şarkısını T-Ekspress Prodüksiyon etiketiyle yeniden yeni dünyanın müzik anlayışı ile Ege, müzikseverlerin beğenisine sundu.

'Hurma Gözlüm', Ege'nin 2025'te çıkarmayı planladığı Best of 30'uncu yıl albümünün üçüncü teklisi olarak tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte yayına giren şarkının kısa sürede listelerde başarı yakalaması üzerine bayramla birlikte 11 konserlik bir anlaşma yaparak maratona başladı. Antalya, Bodrum, Gümüşlük, İstanbul, Köyceğiz gibi illerde ve şehirlerde binlerce seveni ile buluşma heyecanı yalayan Ege, kısa yaz turnesini 29 Haziran'da Köyceğiz'de sonlandırıyor.