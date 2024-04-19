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        Haberler Müzik Ege; "Herkes kendi işini yapmalı"

        Ege; "Herkes kendi işini yapmalı"

        2025'te Best Of albümü çıkarmaya hazırlanan Ege, en sevilen çalışmalarından biri olan 'Senden Uzak' adlı şarkısına klip çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 13:31 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:38
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        'Senden Uzak' adlı şarkısına için New York, Berlin ve Paris'te klip çeken Ege, görüntüler içine sinmeyince İstanbul'da çektiği klibi yayınladı.

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        Çalışmasıyla ilgili konuşan Ege; "3 farklı yönetmen ve üç farklı gözü bir klibe toplamayı amaçladık.Çekilen görüntülerden sonra eminim daha önce İstanbul'u hiç böyle görmemiştik diyebilirsiniz" dedi.

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        Son günlerde oyuncuların ve popüler kimliklerin şarkı söylemeleri ile ilgili sorulan soru üzerine de bir açıklama yapan Ege; "Şarkı söylemek ya da dans etmek oyunculuklarının olmazsa olmaz parçası ama bunu popüler kimliğinden yararlanarak mesleğe dökmek ne etikle bağdaşır ne de adaletle bunu yapmak mesleği şarkıcılık olan insanlar karşısında haksız bir rekabet oluşturur. Çünkü insanlar orada bir şarkıcıyı değil hâlâ oyuncuyu izliyor.Ve İşin gerçeği bu mesleği basitleştirerek vasatı yüceltiyor. Eğer kendilerine kalacak tatlı bir anı olarak bakıyorlarsa şarkı söylemelerinin bir mahsuru yok. Onun dışında bence herkes kendi işini yapmalı" ifadelerini kullandı.

        #ege
        #Senden Uzak
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