Ege; "Herkes kendi işini yapmalı"

Son günlerde oyuncuların ve popüler kimliklerin şarkı söylemeleri ile ilgili sorulan soru üzerine de bir açıklama yapan Ege; "Şarkı söylemek ya da dans etmek oyunculuklarının olmazsa olmaz parçası ama bunu popüler kimliğinden yararlanarak mesleğe dökmek ne etikle bağdaşır ne de adaletle bunu yapmak mesleği şarkıcılık olan insanlar karşısında haksız bir rekabet oluşturur. Çünkü insanlar orada bir şarkıcıyı değil hâlâ oyuncuyu izliyor.Ve İşin gerçeği bu mesleği basitleştirerek vasatı yüceltiyor. Eğer kendilerine kalacak tatlı bir anı olarak bakıyorlarsa şarkı söylemelerinin bir mahsuru yok. Onun dışında bence herkes kendi işini yapmalı" ifadelerini kullandı.