Ege Karabenli, Mr. World yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

Herkese merhaba! Hemen ufak bir bilgi vererek başlayayım; Kasım ayında Vietnam’da düzenlenecek Mr. World yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğim. Yaklaşık iki buçuk aydır bu yarışma için hazırlanıyorum ve gerçekten heyecanlıyım. Daha önce bir yarışmaya katılmıştım ve modellik kariyerime öyle adım atmıştım, ancak bu deneyim çok farklı bir seviyede.