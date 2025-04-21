Ege Kökenli’nin karnı belirginleşti
Oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz günlerde bulunduğu bir paylaşımla hamile olduğunu açıklamıştı. Kökenli, büyüyen karnının göründüğü yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayarak bu süreci takipçileriyle paylaştı
29 Temmuz 2022'de Lior Ahituv ile evlenen Ege Kökenli, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla ilk bebeğini beklediğini açıklamıştı.
Ege Kökenli, gönderisinde; "Plan bükülmesi. Bu aşk hikâyesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" ifadelerini kullanarak heyecanını dile getirmişti.
Ege Kökenli, karnının belirginleştiği yeni fotoğraflarını; "Super random dumpling" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram