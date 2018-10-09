Ege'nin Hamsisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ege'nin Hamsisi oyuncuları kimler?
Ege'nin Hamsisi, 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ege'nin Hamsisi dizisinin başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yapımını Köprü Film'in yaptığı Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Ege'nin Hamsisi dizisine dair detaylar...
09.10.2018 - 10:35 | Güncelleme:
Ege'nin Hamsisi dizisi 13. yeni bölümüyle Pazartesi akşamı TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de yayınlanacak olan Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ege'nin Hamsisi dizisi oyuncu kadrosu ve 13. yeni bölüm fragmanı...
EGE'NİN HAMSİSİ BAŞROL OYUNCULARI KİMLER?
Bahar Filiz Ekinci’nin kaleme aldığı Ege'nin Hamsisi dizisi başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaşıyor.
EGE'NİN HAMSİSİ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
EGE'NİN HAMSİSİ DİZİSİNİN KONUSU
Bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatıldığı dizi, yaz sezonuna damgasını vuracak... “Ege’nin Hamsisi” dizisinin çekimlerinin Karadeniz etabı, Rize’nin Çamlıhemşin, Fındıklı ve Güneysu ilçelerinde yapıldı. Dizinin Ege çekimleri ise bölgenin incisi İzmir Seferihisar’a bağlı Sığacık’ta gerçekleştiriliyor.
EGE'NİN HAMSİSİ DİZİSİNİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Deniz, Zeynep’in evlenme teklifine evet cevabı vermesiyle ilk aşamayı geçmiştir; ancak önünde onu bekleyen çok daha zorlu aşamalar vardır. Önce hem laz hem de zor bir baba olan müstakbel kayınpederi Şevket’in, sonra da Zeynep’in halası Fikret’in gözlerine girip, kendisini sevmelerini ve bir damat adayı olarak görmelerini sağlaması gerekmektedir. İnşaattaki işinden istifa eden Zeynep’in babasının muhlama lokantasında işe girdiğini gören Deniz, hem Zeynep’e hem de müstakbel kayınpederine yakın olabilmek için, annesinin restoranında işe başlar.
Şevket, kızının yanında çalışmasından dolayı çok mutlu olurken; Melahat, oğlunun inşaattaki işini bırakıp, garsonluğa başlamasına çok üzülür ama Şevket’in gözüne girebilme mücadelesinde ona destek olur. Deniz, müstakbel kayınpederinin kendisini sevmesi için önüne çıkan her fırsata atlar, ama hepsi fiyasko ile sonuçlanır. Deniz’in, uzaktan Şevket’in göze girmesinin imkansız olduğunu gören Melahat’ın aklına müthiş bir plan gelir. Zeynep’i dükkanına transfer edecek ve böylece Şevket’in intikam için Deniz’i kendi yanına almasını sağlayacaktır. Yıllar önce, Almanya’ya çalışmaya gidip, kendisini yüz üstü bırakan eski nişanlısı Nuri’nin, Sığacıkta otel işletmeye başladığını öğrenen Fikret, Nuri’yi vurup öldürmekten vazgeçer ve intikamını taksit taksit almaya karar verir.
Senaryosunu Bahar Filiz Ekinci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği Ege'nin Hamsisi dizisi 13. yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında.
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