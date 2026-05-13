        Ege'nin zirvelerinde 8 yeni örümcek türü keşfedildi

        Ege'nin zirvelerinde 8 yeni örümcek türü keşfedildi

        Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği, Akdeniz havzasında yürütülen uluslararası bilimsel çalışmalarla yeni keşiflere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ege Bölgesi'nin sarp dağları, ormanları ve saklı vadilerinde gerçekleştirilen kapsamlı saha araştırmaları sonucunda daha önce bilim dünyasında kayıt altına alınmamış 8 yeni örümcek türü keşfedildi

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 10:22 Güncelleme:
        Ege'nin zirvelerinde keşfedildiler

        Ege'nin dağları ve vadilerinde yürütülen bilimsel araştırmalar sonucu literatüre giren 8 yeni örümcek türü, Türkiye'nin biyolojik zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

        Keşifle ilgili açıklamalarda bulunan araştırmanın yürütücülerinden Dr. Kadir Boğaç Kunt, çalışmanın yalnızca Türkiye faunası için değil, Akdeniz biyocoğrafyasının anlaşılması açısından da önemli bir bilimsel gelişme olduğunu söyledi.

        Araştırma; Taşkent (KKTC), Manisa ve Kırıkkale merkezli olarak, Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü (CWRI) koordinasyonunda yürütüldü. Çalışmada Kırıkkale Üniversitesi'nden Dr. Tarık Danışman ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Dr. Ersen Aydın Yağmur da yer aldı.

        Akdeniz havzasındaki biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkarılmasında uluslararası iş birliklerinin kritik önem taşıdığını belirten Dr. Kunt, "Akdeniz havzasının biyolojik geçmişini anlamak için uluslararası iş birlikleri büyük önem taşıyor. Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü'nün lojistik gücü ile Türkiye'deki üniversitelerin akademik birikimini bir araya getirerek doğanın bugüne kadar kayıt altına alınmamış üyelerini bilim dünyasına kazandırdık" dedi.

        Yeni türlere ilişkin bilimsel makaleler, uluslararası saygın bilim dergileri arasında yer alan Journal of Natural History ve Zootaxa'da yayımlandı. Araştırmaların Harpactea ve Dasumia cinslerine ait örümcekler üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.

        Araştırma kapsamında tanımlanan yeni türler ise şöyle sıralandı:

        İzmir'in Nif Dağı, Buca ve Urla çevresinde tespit edilen "Harpactea ataturi", Türk zoolojisinin duayen isimlerinden merhum Prof. Dr. Mehmet Kutsay Atatür'ün anısına ithaf edildi.

        Aydın Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda keşfedilen "Harpactea budaki", Türk zoolojisine katkılarıyla tanınan Prof. Dr. Abidin Budak'ın adına isimlendirildi.

        Denizli ve Muğla illerinde tespit edilen "Harpactea kesdeki", Türk entomolojisine katkılarından dolayı Dr. Memiş Kesdek'e ithaf edildi.

        Aydın Cevizli Yaylası'nda bulunan "Harpactea magnifica" ise erkek bireylerdeki dikkat çekici üreme organı yapısı nedeniyle Latince'de "muhteşem" anlamına gelen "magnifica" adıyla tanımlandı.

        Balıkesir Kapıdağı Yarımadası'nda keşfedilen "Harpactea saki", arazi çalışmalarına katkı sunan Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Serdar Sak'ın adına ithaf edildi.

        İzmir ve Manisa'yı kapsayan Batı Anadolu bölgesinde yaşayan "Dasumia efe", bölgenin tarihsel simgesi Efeler'e adandı.

        "Dasumia saruhan", Manisa merkezli Saruhanoğulları Beyliği'nin kurucusu Saruhan Bey'in anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilirken, Türkiye'ye endemik olan "Dasumia turcica"ya ise Latince "Türkiye" anlamına gelen "turcica" adı verildi.

        Araştırmacılar, keşfedilen türlerin yalnızca taksonomik açıdan değil, doğa koruma politikaları açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Çalışmaların, Akdeniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik bilimsel altyapıyı güçlendirdiği belirtildi.

        Bilim insanlarına vefa amacıyla bazı türlere akademisyenlerin isimlerinin verildiğini ifade eden Dr. Kunt, özellikle Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nin önemli isimlerinden Prof. Dr. Mehmet Kutsay Atatür ile Prof. Dr. Abidin Budak'ın isimlerinin yaşatılmasının anlamlı bir bilimsel vefa örneği olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mehmet Kutsay Atatür'ün 2024 yılında hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

        Dr. Kadir Boğaç Kunt, "Ege'nin bu sekiz yeni sakini, bilimin sabrı ve uluslararası bilim insanlarının ortak emeği sayesinde artık dünya biyolojik mirasının bir parçası haline geldi" ifadelerini kullandı.

