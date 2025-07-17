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        Haberler İlandır Ege’de ev değil değil, yaşam seçin: Mavi Arya’da Dört Mevsim Konfor ve Sosyal Yaşam

        Ege'de ev değil değil, yaşam seçin: Mavi Arya'da Dört Mevsim Konfor ve Sosyal Yaşam

        Kaynak
        İlandır
        Giriş: 17.07.2025 - 18:48 Güncelleme: 17.07.2025 - 18:51
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        Ege'de ev değil değil, yaşam seçin: Mavi Arya'da Dört Mevsim Konfor ve Sosyal Yaşam
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        Bodrum’un Turgutreis beldesinde konumlanan Mavi Arya, yalnızca bir konut projesi değil; tasarımı, manzarası ve sosyal yaşam alanlarıyla dört mevsim yaşanabilecek bir hayat vaadi sunuyor. Kos Adası’na karşı uzanan panoramik deniz manzarası, doğal taş mimarisi ve kendine ait özel plajıyla Ege’nin ruhunu yansıtan Mavi Arya, yaşam kalitesini merkeze alıyor. Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup iş birliğiyle hayata geçirilen Mavi Arya, Bodrum’da kendi özel plajı bulunan nadir marka projelerden biri olarak öne çıkıyor.

        Mavi Arya, sadece yaşamak için değil; planlı ve kârlı bir yatırım için de güçlü bir seçenek. 2027 yılına kadar uzanan vade imkânı sayesinde, uzun vadeli düşünmek isteyen yatırımcılar için esnek ve sürdürülebilir bir finansal model sunuluyor. 220 metre uzunluğundaki özel plajı ve iki iskelesiyle deniz keyfi her an elinizin altında. Sabah yürüyüşleri için tasarlanmış doğal peyzajlı yürüyüş yolları, günün her saati kullanılabilen açık yüzme havuzları, özel fitness alanları ve çocuklara yönelik oyun parklarıyla, Mavi Arya her yaşa hitap eden bir sosyal denge sunuyor. Mavi Arya’nın sakinlerine özel tasarlanan Arya Club’ta, havuz başındaki kafe ve restoranda eşsiz Ege manzarasına gurme lezzetler eşlik ediyor. Yaşayanların alışveriş ihtiyaçları da proje sınırlarında yer alan Macrocenter’dan karşılanabiliyor.

        Bodrum’da Yaşamak ve Geleceğe Yatırım Yapmak İsteyenler İçin…

        Mavi Arya, yalnızca bir yaşam alanı değil, aynı zamanda büyük bir yatırım fırsatı sunuyor. Turgutreis’te yükselen D-Marin yat limanı, markalı otel ve rezidans projeleri sayesinde bölge hızla değer kazanıyor. Mavi Arya, satın alındığı andan itibaren oturmaya veya kiraya vermeye hazır konutlarıyla yüksek yatırım getirisi vadediyor. Bodrum’da yaşamayı hayal edenler ve kazançlı bir yatırım yapmak isteyenler için Mavi Arya önemli bir fırsat yaratıyor.

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