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Hukuk Politikaları Kurulu'nda Uçum, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nda Atar başkan vekili oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından hayata geçirilen politika kurulları görevlerine başladı. Hukuk Politikaları Kurulu'nun Başkan Vekilliğine Mehmet Uçum getirilirken Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkan Vekilliğine de Prof. Yavuz Atar getirildi

31.10.2018 - 16:28 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar 9 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından oluşturulan kurullar ilk toplantılarını yaparak çalışmalarına başlarken iki kurula başkan vekili atandı. Buna göre Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekilliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkan Vekilliğine de Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Prof. Yavuz Atar getirildi.

9 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kurullarda şu isimler yer alıyor:

Hukuk Politikaları Kurulu: Ayşe Nur Bahçekapılı, Prof. Dr. Burhan Kuzu, Ayşe Türkmenoğlu, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Mehmet Uçum, Mustafa Alkış, Uğur Kızılca.

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu: Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Kemal Şamlıoğlu, Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Abdullah Atalar, Ahmet Gündoğdu, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Umran S. İnan, Prof. Dr. Yavuz Atar.

İLK TOPLANTIDA "YARGIYI HIZLANDIRIN" TALİMATI

Hukuk Politikaları Kurulu ilk toplantısını dün yaptı.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yargısal süreçlerin hızlandırılması için çalışma yapılması talimatı verdi. Beştepe’de 50 dakika süren Hukuk Politikaları Kurulu toplantısında 100 günlük icraat programı kapsamında yargı alanındaki projeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirildi. Erdoğan’ın 7 kişiden oluşan kurul üyelerinden Adalet Bakanlığı ve yüksek yargıyla koordinasyon halinde çalışılmasını istediği öğrenildi. Toplantıda Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği uzun yargılama süreleri de gündeme geldi. Erdoğan, “Zaman zaman mağduriyet yaratan ve şikâyetlere neden olan yargıdaki sıkıntılarla dair politika geliştirilmesi gerekiyor. Bu konuda kurulun etkili çalışma yapması önem taşıyor” vurgusu yaptı.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ayrıca Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.

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