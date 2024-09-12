Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, öğretmen kırtasiye yardımı kaç lira, ayın kaçında yatacak?

ÖĞRETMEN KIRTASİYE ÜCRETİ 2024-2025 NE KADAR ÖDENECEK?

7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor