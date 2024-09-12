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        Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, öğretmen kırtasiye yardımı kaç lira, ayın kaçında yatacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yatırılan eğitim ödeneğinin Eylül ayında yatırılması bekleniyor. Her senenin başında, öğretmenlere eğitim ödemesi yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler eylül ayının ortasında gerçekleştirilmişti. Peki Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, öğretmen kırtasiye yardımı kaç lira, ayın kaçında yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 15:00 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:00
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        Öğretmenlere verilen eğitim öğretim ödeneğinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi 9 Eylül Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla başladı. Okulların açılmasıyla beraber "Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne kadar?" sorusu araması sıklaştı. İşte eğitim ödeneğine ilişkin detaylar...

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        ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NE ZAMAN YATACAK?

        2024-2025 yılı öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihleri resmi olarak paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler eylül ayının ortasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler de göz önüne alındığında bu yıl ödemelerin eylül ayının ilk haftalarında yapılacağı tahmin ediliyor.

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        ÖĞRETMEN KIRTASİYE ÜCRETİ 2024-2025 NE KADAR ÖDENECEK?

        7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

        EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor

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