Yeni yıl ile birlikte Türkiye gündemini en çok meşgul edenlerin başında, aile ekonomisi geliyor. Asgari ücret zammı, memur ve emekli maaşı zamları sonrası sıra gider kalemlerine geldi. Açıklanan %64,27’lik enflasyon rakamı sonrası özel okulların zam oranı da bu yıl için enflasyona paralel olarak belirlendi ve %65 oldu. Bazı özel okullarda yemek fiyatı okul ücretinin içerisine dahil edilerek velilere fatura edilse de çoğu okulda dışarıdan alınan hizmet ile oranlar farklı oluyor. Bu durumda ayrıca fatura edilen yemek çok büyük bir kalem olarak bütçeye yansıyor. BABASI 60 TL’YE ÇOCUĞU 195 TL’YE YİYECEK Bu rakamın 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında 8000 TL ile 20.000 TL arasında değiştiği bilgisi alınırken zamlar sonrası bazı okulların yemek ücretlerinin en düşük 20.000’ye çıkarken, en yüksek rakamın okulun fiyatlandırma politikasına göre 35.000 TL’nin dahi üzerine çekeceği belirtiliyor. 179,5 günlük eğitim öğretim döneminde öğrencilerin günlük yemek maliyeti bu durumda 195 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Konu ile ilgili Habertürk'e özel açıklamalar yapan Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, “Açıklanan genel enflasyon rakamlarına karşın gıdada enflasyon %140’a yükseldi. Ancak biz üreticiler olarak buna rağmen 4 çeşit yemeği günlük 55-65 TL bandında sunabiliyoruz. Eğer okullar yemek fiyatlarında söylenen oranlarda artış yaparlarsa %200’ün üzerinde kar marjı bırakıyor demektir. Babası iş yerinde 60 TL ortalamaya yemek yiyen çocuk okulda bu hesapla 195 TL’ye günlük öğün yiyecek” şeklinde konuştu. YEMEK ALIMI ÖZEL TEKLİF İLE OLUYOR YESİDEF Başkanı Bozdağ, “Özel okullarda yemek alımı konusunda sistem kamudan farklı ilerliyor. Yemek şirketlerinden teklif toplama usülü ile seçimlerini yaparak faturayı kendilerine kestiriyorlar ve daha sonrasında velilere bu yemek hizmetini okullar kendi fiyat politikasına göre satıyor. Bu sebeple okulların belirlediği fahiş fiyatlar üzerinde üretici firmaların veya YESİDEF’in bir etkisi veya yaptırımı olamıyor.

ZAMLAR ÖĞRETMEN MAAŞLARINA YANSIMIYOR! 2023 yılı başında yapılan memur maaş artışları ile birlikte en düşük devlet okulu öğretmeninin maaşı 15 bin TL’nin üzerine çıkmış oldu. Ancak özel okullarda öğretmenler bu denli artış ile karşılaşmadığını vurguluyor. Habertürk’e özel demeç veren özel okul öğretmenlerinden aldığımız bilgilere göre, okul fiyatlarına yapılan %60 zam oranının maaşlarının yanına dahi yaklaşmadığı yönünde. Türkiye genelinde özel okul öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun asgari ücretle veya ufak bir miktar üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Hatta bazı koşullarda ücretler asgarinin bile altında kalabiliyor. Dönemsel sözleşmeli olarak çalışan öğretmenler, maaşlarının eğitim-öğretim dönemi başında sözleşmede anlaştıkları üzerinden devam ettiğini, artırıp artırmama konusunda insiyatifin okulun eline kaldığını vurguluyorlar. Bununla birlikte kimi özel okullar bankalarla yaptıkları anlaşmalar doğrultusunda aldıkları promosyonları da öğretmenlere yansıtmayarak aradaki zam farkını bu promosyonları kendileri alacak şekilde kapattıkları belirtiliyor. FİYAT LİSTESİ YOK, KİŞİYE ÖZEL FİYATLANDIRMA! Öğrenci velilerinden alınan bilgiye göre, özel okulların fiyatlandırma konusunda bir standart sunmadığı yönünde. Aynı okul hatta aynı sınıf içerisinde dahi çok farklı ücret ödeyen öğrenciler olduğu vurgulanıyor. Veliler standartsızlıktan ve belli bir fiyatlandırma olmayışından şikayetçi. DEVLET OKULLARINDA BEDAVA ÖĞÜN TALEBİ Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan Tüm Örenci Velileri Dayanışma Derneği (Öv-Der) Genel Başkanı Ender Önder, “Biz eğitimin kamulaşması ve her evladımızın kolayca ulaşabilmesinden yanayız. Bu doğrultuda özel okullardan ziyade devlet okullarının teşvik edilecek derecede refaha ulaşmasını talep eden girişimlerimiz bulunuyor. Özellikle yemek konusunda özel çalışmalarımız bulunuyor. Okullardaki kantin fiyatları yüzde 80'e yakın artış gösteriyor ve bu her geçen gün daha da artıyor. Her çocuğumuza günde en azından bir öğün ücretsiz olarak verilmesi yönünde kampanyalar başlattık. Böylece okul saatleri içerisinde imkanı olmayan öğrencilerimiz de derslerini açlıkla boğuşmadan takip edebilirler. Devletin her alanda gerçekleştirdiği refah yükseltme çalışmalarına okulları da eklemesini ve eğitim gibi geleceğimiz tayin edecek önemli hususta öğrencilerimizi en azından bir öğün ücretsiz yemek ile buluşturmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.