ZAMLAR ÖĞRETMEN MAAŞLARINA YANSIMIYOR!

2023 yılı başında yapılan memur maaş artışları ile birlikte en düşük devlet okulu öğretmeninin maaşı 15 bin TL’nin üzerine çıkmış oldu. Ancak özel okullarda öğretmenler bu denli artış ile karşılaşmadığını vurguluyor. Habertürk’e özel demeç veren özel okul öğretmenlerinden aldığımız bilgilere göre, okul fiyatlarına yapılan %60 zam oranının maaşlarının yanına dahi yaklaşmadığı yönünde. Türkiye genelinde özel okul öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun asgari ücretle veya ufak bir miktar üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Hatta bazı koşullarda ücretler asgarinin bile altında kalabiliyor. Dönemsel sözleşmeli olarak çalışan öğretmenler, maaşlarının eğitim-öğretim dönemi başında sözleşmede anlaştıkları üzerinden devam ettiğini, artırıp artırmama konusunda insiyatifin okulun eline kaldığını vurguluyorlar. Bununla birlikte kimi özel okullar bankalarla yaptıkları anlaşmalar doğrultusunda aldıkları promosyonları da öğretmenlere yansıtmayarak aradaki zam farkını bu promosyonları kendileri alacak şekilde kapattıkları belirtiliyor.

FİYAT LİSTESİ YOK, KİŞİYE ÖZEL FİYATLANDIRMA!

Öğrenci velilerinden alınan bilgiye göre, özel okulların fiyatlandırma konusunda bir standart sunmadığı yönünde. Aynı okul hatta aynı sınıf içerisinde dahi çok farklı ücret ödeyen öğrenciler olduğu vurgulanıyor. Veliler standartsızlıktan ve belli bir fiyatlandırma olmayışından şikayetçi.

DEVLET OKULLARINDA BEDAVA ÖĞÜN TALEBİ

Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan Tüm Örenci Velileri Dayanışma Derneği (Öv-Der) Genel Başkanı Ender Önder, “Biz eğitimin kamulaşması ve her evladımızın kolayca ulaşabilmesinden yanayız. Bu doğrultuda özel okullardan ziyade devlet okullarının teşvik edilecek derecede refaha ulaşmasını talep eden girişimlerimiz bulunuyor. Özellikle yemek konusunda özel çalışmalarımız bulunuyor. Okullardaki kantin fiyatları yüzde 80'e yakın artış gösteriyor ve bu her geçen gün daha da artıyor. Her çocuğumuza günde en azından bir öğün ücretsiz olarak verilmesi yönünde kampanyalar başlattık. Böylece okul saatleri içerisinde imkanı olmayan öğrencilerimiz de derslerini açlıkla boğuşmadan takip edebilirler. Devletin her alanda gerçekleştirdiği refah yükseltme çalışmalarına okulları da eklemesini ve eğitim gibi geleceğimiz tayin edecek önemli hususta öğrencilerimizi en azından bir öğün ücretsiz yemek ile buluşturmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.