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Haberler Gündem 3. Sayfa Eğlence mekanı önünde 1'i kadın 3 kişiyi dövdüler!
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Ortaköy'de eğlence mekanı önünde takım elbiselilerin dehşeti: 1'i kadın 3 kişiye dayak

İstanbul Beşiktaş'ta Ruby adlı eğlence mekanı önünde tam bir dehşet yaşandı. Olayda, biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen 10 güvenlik görevlisi tarafından dakikalarca dövüldü

Eğlence mekanı önünde 1'i kadın 3 kişiyi dövdüler!
Eğlence mekanı önünde 1'i kadın 3 kişiyi dövdüler!
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DHA

Beşiktaş Ortaköy'de Ruby adlı eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövüldü. Takım elbiseli yaklaşık 10 kişinin sopalı dehşeti güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA'nın haberine göre, olay 8 Eylül Perşembe gecesi 01:30 sıralarında yaşandı. Ortaköy'de Ruby adlı ünlü eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı.

10 KİŞİ BİRDEN SALDIRDI

Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan bir kişi, güvenlik görevlilerinden birine kafa attı. Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti.

SOPALARLA DÖVDÜLER

Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Yaşanan dehşet anları mekanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu olaydan bir süre sonra eğlence mekanı önüne gelen silahlı grup ile güvenlikler arasında kavga çıktı.

Olayda silahla vurularak ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

EĞLENCE MEKANI AÇIKLAMA YAPTI

Ruby adlı eğlence mekanından yapılan açıklamada da, "Söz konusu olay, işletmemizin dışında ve işletmemize dışarıdan güvenlik hizmeti veren firma çalışanları ile 3.şahıslar arasında gerçekleşmiştir. Bahse konu olay, derin bir üzüntü yaratmış olup tarafımızca kolluk kuvvetlerine karşı yasal sorumluluğumuz özen ve titizlikle yerine getirilmiştir." denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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