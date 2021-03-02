Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı geçtiğimiz gün yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararlar resmi olarak açıklandı. Peki nereler açıldı? 2 Mart'ta mekanlar açık olacak mı?

EĞLENCE MEKANLARI AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapanan eğlence mekanları açılış tarihi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı ardından 'Ulusa Sesleniş' konuşmasında nomalleşme süreci takvimini detaylarını duyurdu. Eğlence mekanlarının açılış tarihi ile ilgili henüz güncel bilgi gelmedi…

Eğlence mekanlarının açılış tarihi henüz belli olmadı. Konuya yönelik açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

2021 NORMALLEŞME KARARLARI ŞÖYLE;



Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.