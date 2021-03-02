Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Eğlence Mekanları ne zaman açılacak 2021? Bar, Gece Kulüpleri, Eğlence Mekanları açılış tarihi belli mi?

Eğlence Mekanlarının ne zaman açılacağına ilişkin meraklı arayışlar başladı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız kafeler, restoranlar ve diğer birçok işletmenin kademeli olarak açılmasının ardından Eğlence Mekanları ne zaman açılacak sorusunun cevabını arıyor...

Eğlence Mekanları ne zaman açılacak 2021? Bar, Gece Kulüpleri, Eğlence Mekanları açılış tarihi belli mi?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı geçtiğimiz gün yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararlar resmi olarak açıklandı. Peki nereler açıldı? 2 Mart'ta mekanlar açık olacak mı?

EĞLENCE MEKANLARI AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapanan eğlence mekanları açılış tarihi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı ardından 'Ulusa Sesleniş' konuşmasında nomalleşme süreci takvimini detaylarını duyurdu. Eğlence mekanlarının açılış tarihi ile ilgili henüz güncel bilgi gelmedi…

Eğlence mekanlarının açılış tarihi henüz belli olmadı. Konuya yönelik açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

2021 NORMALLEŞME KARARLARI ŞÖYLE;

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

UŞAK... Son dakika: Batı bölgelerdeki tek mavi il Uşak oldu! Peki nasıl başardılar?
GÜNDEMBatı bölgesinde tek düşük risk taşıyan il
Kafeler ne zaman açılacak? SON DAKİKA: 81 ile genelge gönderildi
GÜNDEMİşte kafe ve restoran kararı!
Kafeler ne zaman açılacak? SON DAKİKA: Detaylar belli oldu! HES kodu dönemi başlıyor
GÜNDEMİşte kafe ve restoran kararı!
İstanbul'da normalleşme! Son dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri
GÜNDEMİşte İstanbul'da kısıtlama kuralları!
Hangi sınıflar okula gidecek? SON DAKİKA: İlkokul - ortaokul ve lisede yüz yüze eğitim
GÜNDEMYüz yüze eğitim için önemli açıklama
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkt mı? İşte hafta sonu yasak kalkan iller
GÜNDEMHafta sonu uygulaması kalkıyor
Lektin Proteini nedir, hangi besinlerde bulunur? Lektin Proteini eksikliği nasıl olur?
GÜNDEMLektin Proteini nedir, hangi besinlerde bulunur?
İstanbul'da hafta sonu yasak var mı? Cumartesi İstanbul sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar İstanbul kısıtlama..
GÜNDEMİstanbul'da hafta sonu yasak var mı
İstanbul'da normalleşme süreci vatandaşı sokağa atarken esnaf tarafından sevinçle karşılandı
GÜNDEMİstanbul normalleşince esnafın yüzü güldü
Hangi yasaklar kalktı? Hangi illerde kısıtlamalar kalktı? İşte yasakların kaldırıldığı şehirler
GÜNDEMHangi illerde kısıtlamalar kalktı?