EGM sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2025 yılı kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 500 sözleşmeli destek personeli alımı yapmaya hazırlanıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir illerini kapsayan alım sürecinde hizmetli kadroları için başvuru şartları ve tarihler adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Resmi başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ve hangi kriterlerin aranacağı, EGM'nin yayımladığı duyuru ile netlik kazandı. İşte detaylar...
Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce adayın gözü Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen yeni personel alımı duyurusuna çevrildi. EGM’nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında gerçekleştireceği 500 kişilik sözleşmeli destek personeli alımıyla ilgili başvuru takvimi ve şartlar merak konusu oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir’de istihdam edilmesi planlanan adaylar, sürece dair resmi açıklamalar yayımlandı. Detaylar haberimizde...
EGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NELER?
Başvurular 29 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak olup, adayların işlemlerini 2 Ocak 2026 saat 23.59’a kadar tamamlaması gerekiyor. Bu tarihler dışında yapılan başvurular geçerli sayılmayacak, bu nedenle adayların süreci dikkatle takip etmesi önem taşıyor.
EGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 2024 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.
- Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinde görüntülenebilecek, adaylar başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilecektir.
- Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların “T.C. Kimlik Kartlarını” yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
Tercih Birimleri ve Kontenjan Sayıları:
Ankara - (300), İstanbul - (150), İzmir - (50)
EGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına sözleşmeli statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.
b) 2024 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az (60) puan almış olmak. c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek).
d) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek).
e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.
f) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
g) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1’inci maddesinde yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü kapsamında bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
ğ) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre sonradan atamaları başka birimlere yapılamamaktadır. Başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
h) Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.