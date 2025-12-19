EGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NELER?

Başvurular 29 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak olup, adayların işlemlerini 2 Ocak 2026 saat 23.59’a kadar tamamlaması gerekiyor. Bu tarihler dışında yapılan başvurular geçerli sayılmayacak, bu nedenle adayların süreci dikkatle takip etmesi önem taşıyor.

EGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

EGM PERSONEL ALIMI İLANI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ