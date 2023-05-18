Burhan’ın durumu, Erhan ve Elif’i yeni bir oyun oynamak zorunda bırakır. Erhan ve Elif, Burhan iyileşene kadar birlikteymiş gibi davranmaya karar verirler. Sibel bu durumu anlayışla karşılamaya çalışsa da, Erhan’ın boş zamanlarını Elif ve Burhan’ın yanında geçirmesi Sibel ve Erhan’ın gerilmesine sebep olacaktır.