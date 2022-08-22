Egzamaya doğal çözüm önerileri 0:00 / 0:00

Günümüzde yaygın olarak karşılaşılan deri hastalıklarının başında egzamalar geliyor. Cilt üzerinde kızarıklıklar, belli bölgelerde kaşınma ve kabarcıklarla kendini gösterir. Peki egzamaya doğal çözüm önerileri nelerdir, biliyor musunuz? Şimdi sizlere egzamaya iyi gelen yağlar, bitkiler, yiyecekler ve sabunlar hakkında çok önemli bilgiler aktaracağız. Hemen okumaya başlayın…

Egzamaya İyi Gelen Yağlar ve Bitkiler

Sizlere detaylı bir şekilde egzamaya doğal çözüm önerilerinden bahsedeceğiz. Öncelikle bu deri hastalığına iyi gelecek yağların hangileri olduğuna bir bakalım:

Hindistan cevizi yağı: Bu yağ aklınıza gelebilecek her türlü soruna çözümdür. O yüzden de gönül rahatlığıyla Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Yağı egzamanın olduğu bölgeye kullanın. Sadece birkaç kere kullanmanın bile faydalı olduğunu göreceksiniz.

Bu yağ aklınıza gelebilecek her türlü soruna çözümdür. O yüzden de gönül rahatlığıyla Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Yağı egzamanın olduğu bölgeye kullanın. Sadece birkaç kere kullanmanın bile faydalı olduğunu göreceksiniz. Lavanta yağı: Kokusunun ferahlatıcı olmasının yanı sıra egzamaya oldukça iyi gelir. Doğal çözüm arıyorsanız lavanta yağını tercih edebilirsiniz. Özellikle egzamalar saç bölgesinde oluştuysa lavanta yağı deriyle temas eder ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Kokusunun ferahlatıcı olmasının yanı sıra egzamaya oldukça iyi gelir. Doğal çözüm arıyorsanız lavanta yağını tercih edebilirsiniz. Özellikle egzamalar saç bölgesinde oluştuysa lavanta yağı deriyle temas eder ve sağlıklı görünmesini sağlar. Sarı kantaron yağı: Oldukça eskilere dayanan bir yöntem olan sarı kantaron yağını da kullanabilirsiniz. Çok kısa sürede bu yağ sayesinde egzamalarınız yok olacaktır. Yenilerinin çıkmaması için de dikkatli olmanız gerekiyor.

Bir diğer önerimiz ise egzamaya iyi gelen bitkiler ile ilgili olacak. Özellikle meyan kökü kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu bitkiyle ilgili çok fazla araştırmalar yapıldı ve sonuç olarak da cilt hastalıklarına iyi geldiği ortaya konuldu. Meyan kökünden elde edilen jel, antiseptik bir özelliğe sahiptir ve bu sayede egzamanın sebep olduğu kızarıklık ya da kaşıntı gibi durumları önler.

Buna ek olarak aloe vera da oldukça faydalıdır. Egzama kaşıntısını çözen bu bitkiyi düzenli olarak egzamalı bölgeye kullanın. Birkaç gün içerisinde karşılığını alacaksınız.

Egzamaya İyi Gelen Yiyecekler ve Sabunlar

Az önceki önerilere ek olarak egzamaya iyi gelen sabunlar hakkında da bilgiler aktaracağız.

Bıttım sabunu: Bakteri oluşumunu engelleme konusunda önemli bir yeri vardır. Buna ek olarak bıttım sabunu egzamaları yok eder, mikroplarını öldürür. Papatya sabunu: Yanmalara ve kaşıntılara karşı önlem amaçlıdır. Papatya sabunu kullanarak bu sorundan kurtulabilirsiniz. Kakao Sabunu: Hücrelerinizi yenileme konusunda oldukça başarılı olan kakao sabunu düzenli kullanımda egzamaları ortadan kaldırır. Kefir sabunu: Sayabileceğimiz sabunlar arasında mutlaka yerini alması gerekir. Kefir sabunu özellikle saçlarında egzama olanlar için bir numaralı çözümdür. Cildinizi besler ve nemlendirir. Katran sabunu: Katrandan bahsetmemek de olmazdı. Antiseptik özelliğine sahip olan sabun da egzamalara önlem olarak kullanılır.

Egzamaya iyi gelen yiyecekler dediğimizde de salatalıktan bahsetmek doğru olacaktır. Salatalık özellikle yüzde oluşan egzamalara karşı iyi bir önlemdir. Salatalık suyu yapmak ve cildinize uygulamak da bitkisel bir çözüm olacaktır.

Buna ek olarak egzamaya doğal çözüm yöntemleri dediğimizde bir de beyaz duttan bahsedelim… Eğer egzamalarınız kaşıntılara ve dökülmelere sebep oluyorsa beyaz dut kullanabilirsiniz. Beyaz dut yapraklarını sıcak suda bekletin. Sonrasında ılıdığında bu karışımı egzamalı bölgeye sürün. Faydasını göreceksiniz.

İşte egzamaya iyi gelen şeyler hakkında artık bilgi sahibisiniz. Eğer böyle bir deri hastalığınız oluşursa ve henüz başlangıç düzeyindeyse bu doğal çözümleri uygulayabilirsiniz. Ama buna rağmen egzamalar büyüyor, yayılıyor ve geçmiyorsa o zaman bir cildiyeye giderek uzmana görünmeniz iyi olacaktır. Size verecekleri ilaçları ve kremleri düzgün bir şekilde kullanın. Böylece egzamalardan kurtulabileceksiniz.