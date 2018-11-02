Ehliyet yazılı sınavı 20 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleşmişti. Sınav için son başvurular ise 10 Eylül tarihinde alınmıştı. Sınavın ardından gözler sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Ehliyet sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, ehliyet sınavı ile ilgili detaylar..

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ehliyet sınavının yazılı bölümü 20 Ekim'de yapılan sınav sonrası geride kaldı. Yıl içerisinde 5 kez yapılan ehliyet sınavının dördüncüsünün değerlendirme sonuçları 1 Kasım Perşembe günü ilan edilecek ancak saat detayıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak. Teorik sınavdan 70 ve üzeri not alan sürücü adayları 10 - 11 Kasım tarihinde direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklar.

Yılın son ehliyet sınavı ise 22 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 3 Ocak Perşembe günü açıklanacak.

MOTORLU TAŞITLAR SINAV TAKVİMİ

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70’dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.

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