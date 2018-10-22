Ehliyet sınavı için sürücü adaylarının heyecanı haftasonu sona erdi. Şimdi adaylar ehliyet sınavı soru ve cevapları ile sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.Bu sınavı başarıyla geçen sürücü adayları Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından 10 - 11 Kasım'da düzenlenecek direksiyon sınavına girecekler. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

EHLİYET SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ehliyet sınavı soru ve cevapları, 20 Ekim'de düzenlenen sınav sonrası adaylar tarafından merak ediliyor. Ehliyet sınavı soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Ancak MEB'in soru ve cevapları 2 hafta içerisinde yayınlaması bekleniyor.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ehliyet sınav sonuçları, direksiyon sınavına gün sayan sürücü adayları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. MEB 10 - 11 Kasım'da düzenleyeceği direksiyon sınavı öncesi sınav sonuçlarını açıklayacak. Yani önümüzdeki 3 hafta içerisinde ehliyet sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

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