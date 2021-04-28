Ehliyet sınavları iptal mi? Direksiyon sınavları ertelendi mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Direksiyon sınavı 1-2 Mayıs, 8-9 Mayıs, 15-16 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi? İşte detaylar...

EHLİYET SINAVLARI İPTAL EDİLDİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. ‘’ açıklamasını yapmıştı.

Ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.