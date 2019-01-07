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2019 yılında ehliyet sınavları ne zaman olacak? Ehliyet almak isteyen vatandaşların merak konusu oldu. Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri adı altında gerçekleştirilecek olan sınavlarla ilgili ayrıntılı açıklamayı Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimi sayfasında vermişti. Öte yandan 2019 MTSK e-sınav Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri, 81 ilde açılan e-sınav salonlarında haftanın 7 günü randevulu sistemle gerçekleştirilecek.
2019 EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 yılı sınav uygulama taviminde ehliyet sınavlarının, "2019/MTSK e-Sınavı 81 ilde açılan e-sınav salonlarında haftanın 7 (yedi) günü randevulu sistemle gerçekleştirilecektir." denilmiştir.
EHLİYET SINAVI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
Ehliyet başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır;
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:
- T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi(nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği)
- Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi,
- Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu,
- Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak,
- Mevcut sürücü belgesi dışında sertifika alacak kursiyerler sahip oldukları sürücü belgesinin fotokopisi,
- Kursiyerler arasında 18 yaşını doldurmamış olanlar veli/vasi muvafakat namesi
- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biYometrik fotoğraf.
Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin:
Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarından istenen evraklara ek olarak pasaportlarının noter tasdikli Türkçe tercüme edilmiş hali, ülkemizde altı aydan fazla kalacağına dair göstereceği ikametgah izni veya öğrenci olduğuna dair öğrenim vizesi belgesidir.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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