Ehliyet almak yasalara göre belirlenmiş yaşı dolduran herkesin hakkı ve arzusudur. Ancak hangi sınıf ehliyet alacağınızın tercihi belirlenen kurallar çerçevesinde sizlere bırakılmıştır. Tercih edebileceğiniz, yenilenerek 16 farklı kategoride sınıflandırılmış sürücü belgesi bulunmaktadır. Bu kategoriler M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgeleri olarak adlandırılmaktadır. Peki ehliyet sınıfları nelerdir, ehliyet sınıfları ve kapsamları nelerdir? Konu ile ilgili detayları yazımızda sizler için derledik.

Ehliyet Sınıfları Nelerdir?

Yeni sürücü belgeleri sınıflarında birçok yeni düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bazıları araçlara takılan ek yüklerle ve takılacak römorklarla ilgili maddeler bulunmaktadır. Bazı ehliyet sınıflarında yaş sınırları değiştirilmiş ve deneyim şartı getirilmiştir, buna örnek vermek gerekirse; eskiden B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler doğrudan minibüs kullanırken; artık ilk defa ehliyet alacaklar belirli bir deneyim süresine sahip olmadan kullanamıyorlar. Ayrıca bütün ehliyetlerde belirli bir geçerlilik süresi eklenmiş ve bu sürenin sonunda sürücü belgesi almak isteyenler yeniden başvuru yapmak zorundadır.

Bunların yanı sıra engelliler için verilen H sınıfı ehliyet kaldırılmış ve bunun yerine kişinin engel durumu sürücü belgesinde belirtilme durumu getirilmiştir. Ayrıca önemli bir konu daha; otomatik vites sürücü belgesi de eklenmiştir yani ilk defa başvuru yapanlar eğer isterlerse otomatik vites sürücü belgesi için de başvurabileceklerdir.

Ehliyet Sınıfları Ve Kapsamları Nelerdir?

Motosiklet Sınıfları

M sınıfı ehliyetler motorlu bisikleti kullanabilir, yaş sınırı 16 dır. Her hangi bir tecrübe aranmamakla birlikte ehliyetin kapsamına giren ehliyet sınıfı bulunmamaktadır ve ehliyetin geçerlilik süresi 10 yıldır. Diğer tüm ehliyet sınıfları M sınıfına dahil olan moped’leri rahatlıkla kullanabilirler.

Normal motosiklet kullanımı için ise A1, A2 ve A sınıfı sürücü ehliyet belgeleri bulunmaktadır.

A1: 125 cc'ye kadar Motosiklet kullanabilir. Yaş sınırı 16 olmakla birlikte ehliyet geçerlilik süresi 10 yıldır.

A2: 35 kw yi geçmeyen Motosiklet kullanabilirler. Yaş sınırı 18 ve ehliyet geçerlilik süresi 10 yıldır ayrıca kapsamı M ve A1 sınıflarıdır.

A: 35 kw yi geçen Motosikletleri kullanabilir. Yaş sınırları 20 olmakla birlikte 2 ehliyeti alabilmek için yıllık A2 tecrübesi aranmaktadır ancak sürücü 24 yaş üzeri ise tecrübe aranmaz. Ayrıca kapsamına giren ek yetkili sınıflar M - A1 - A2 ve ehliyet geçerlilik süresi 10 yıldır.

B1: Dört tekerlekli motosikletleri kullanabilirler. Yaş sınırı 16 dır ve ehliyet geçerlilik süresi 10 yıldır. Kapsamına giren ek yetkili sınıf sadece M sınıfıdır.

Otomobil ve Kamyonet Sınıfları:

B: Otomobil ve kamyonet kullanabilirler. Yaş sınırı 18 olurken ehliyet geçerlilik süresi 10 yıldır ve kapsamına giren ek yetkili sınıflar ise B1, F sınıflarıdır.

BE: B sınıfı ehliyeti ile kullanılan araçlara takılan ve en fazla yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork ya da yarı römork içeren bileşik araçları kullanabilirler. Yaş sınırı 18 dir ve ehliyet geçerlilik süresi 10 yıldır. En az B sürücü ehliyeti tecrübesi aranırken kapsamına giren ek yetkili sınıflar ise B1, B, F sınıflarıdır.

Kamyon ve TIR Sınıfları:

C1: 7500 kg'a kadar olan Kamyon ve Çekici araçları kullanabilirler. Yaş sınırı 18 olurken tecrübe olarak en az B sınıfı ehliyete sahip olunması istenir ve kapsamına giren ek yetkili sınıflar M, B, B1, F sınıflardır ve ehliyet geçerlilik süresi 5 yıldır.

C1E: 12000 kg'a kadar Kamyon ve Çekici araçları kullanabilirler yaş sınırı 18 olurken istenen tecrübe C1 sınıfı ehliyettir. Ayrıca kapsamına aldığı sınıflar M, B, BE, B1, C1, F sınıflarıdır ve ehliyet geçerlilik süresi 5 yıldır.

C: Kamyon ve çekici araç kullanabilirler. Yaş sınırı 21 olurken ehliyet geçerlilik süresi 5 yıldır. Tecrübe olarak en az B sürücü ehliyeti istenirken kapsamına giren ek yetkili sınıflar ise B1, B, C1, F sınıflarıdır.

CE: Römorklu kamyon ve çekici araçlar kullanabilirler. Yaş sınırı 21 olmakla beraber tecrübe olarak en az C sınıfı ehliyet istenmektedir. Ayrıca kapsamına giren ek yetkili sınıflar M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F sınıflarıdır eğer D sınıfı sürücü belgesi mevcut ise DE, D1 ve D1E sınıflarını da kapsar ve ehliyet geçerlilik süresi 5 yıldır.

Otobüs ve Minibüs Sınıfları:

D1: Minibüs sınıfı araçları kullanabilirler. Yaş sınırı 21’dir ve ehliyet geçerlilik süresi 5 yıldır. En az B sürücü ehliyeti tecrübesi istenirken ek yetkili sınıfları ise B1, B, F’dir

D1E: Römorklu Minibüsü kullanabilirler. Yaş sınırı 24 ve ehliyet geçerlilik süresi 5 yıldır. En az D1 sürücü ehliyeti istenirken ek yetkili sınıfları B1, BE, B, D1, F’dir

D: Minibüs ve otobüs sınıfı araçları kullanabilirler. Yaş sınırı 24 ve ehliyet geçerlilik süresi 5 yıldır. En az B sürücü ehliyeti istenirken ek yetkili sınıfları B1, B, D1, F’dir

DE: D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan Römorklu Minibüs ve Otobüs kullanacaklara verilir. Yaş sınırı 24 ve geçerlilik süresi 5 yıldır. En az D sürücü ehliyeti istenirken ek yetkili sınıfları B1, BE, B, D1, D1E, D, F’dir ancak eğer C sınıfı sürücü belgesi varsa, CE, C1 ve C1E’dir

Traktör Sınıfı:

F: Lastik tekerlekli traktörleri kullanabilir. Yaş sınırı 18 ve geçerlilik süresi 10 yıldır

İş Makinesi Sınıfı:

G: İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara verilir ve yaş sınırı 18’dir. Ehliyetin geçerlilik süresi ise 10 yıldır.

Yapılan yeni düzenlemelerin sürücülere en büyük getirisi, düzenli aralıklarla sürücü belgesi alımının tekrarlanması ile birlikte sürücülük hakkındaki en güncel bilgiler şoförlere düzenli aralıklarla iletilebilmesi ayrıca trafik kuralları bilgilerinin tazelenmesi amaçlanmaktadır.