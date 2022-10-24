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Ehliyet yenileme süresi uzatıldı! İşte, ehliyet yenileme randevu ekranı

Ehliyet yenileme süresi ve başvuru ücreti son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerini değiştirme süreleri 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl uzatıldı. Ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirmeyen sürücüler bu gelişmenin ardından ehliyet yenileme randevu ekranını araştırıyor. İşte, ehliyet yenileme için gerekli belgeler, başvuru ücreti, son tarihi ve cezası hakkında merak edilenler...

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  • Ehliyet yenileme randevu ekranı: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Sürücü belgesi randevusu nasıl alınır, ücreti ne kadar?

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski sürücü belgelerinin son değişim tarihlerinin uzatıldığını duyurdu. Ehliyet yenileme randevusu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Eski sürücü belgelerini değiştirmek için nüfus müdürlüklerine akın edecek olan vatandaşlar "Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek ve başvuru ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Sürücü belgesi yenilemek için gerekli evraklar ve son başvuru tarihi... 
  • Ehliyet yenileme randevu ekranı: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Sürücü belgesi randevusu nasıl alınır, ücreti ne kadar?

    EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

    Yeni ehliyet sistemine göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı!

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.
  • Ehliyet yenileme randevu ekranı: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Sürücü belgesi randevusu nasıl alınır, ücreti ne kadar?

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir. Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
  • Ehliyet yenileme randevu ekranı: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Sürücü belgesi randevusu nasıl alınır, ücreti ne kadar?

    EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

    Söz konusu yenileme için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden randevu alınması gerekiyor.
  • Ehliyet yenileme randevu ekranı: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Sürücü belgesi randevusu nasıl alınır, ücreti ne kadar?

    SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

    Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.
  • Ehliyet yenileme randevu ekranı: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Sürücü belgesi randevusu nasıl alınır, ücreti ne kadar?

    SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Ehliyet yenileme işlemleri için randevular hem internet üzerinden hem de Alo 199 Nüfus Müdürlüğü Destek Hattı üzerinden alınabiliyor.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da web portalı üzerindeki sürücü belgesi randevu sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

    EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYIN
  • Ehliyet yenileme randevu ekranı: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Sürücü belgesi randevusu nasıl alınır, ücreti ne kadar?

    EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

    Kimlik Belgesi

    Sürücü Sağlık Raporu

    Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

    1 adet biyometrik fotoğraf

    Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

    Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)
  • Ehliyet yenileme randevu ekranı: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Sürücü belgesi randevusu nasıl alınır, ücreti ne kadar?

    EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

    Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için​​​​​​ 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret ise 345 TL olarak belirlendi.

    İçişleri Bakanlığı, eski ehliyetlerin yenilenmesi için geçerli olan tarih aralığını 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzattı. Bununla birlikte belirtilen tarihe kadar ehliyetlerin değiştirilmemesi durumunda idari para cezası işleme koyulacak. Eski tip ehliyetlerin yenileme işlemleri sırasında oluşabilecek cezaların önüne geçilmesi için ise verilen tarihin geçirilmemesi için özen gösterilmesi gerekiyor.

    Ehliyet harçları yeni yılın gelmesi ile birlikte artış gösterdi. A sınıfı ehliyet harcı 272 TL’den 370 lira 40 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı 820 TL’den bin 116 lira 90 kuruşa çıkarıldı. Diğer ehliyet harçları da bin 368 liradan 863 lira 70 kuruşa kadar yükseltildi.

    Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyen ya da ehliyetlerini kaybetmiş olan vatandaşlar ise 225 + 45 TL gibi bir ücret ödemek durumundalar. 2022 yılında ehliyet yenilemek için ödenmesi gereken ücret ise 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payı olmak üzere toplam 15 TL olarak belirlendi.

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