Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ehliyet nasıl yenilenir ve yenilememe cezası ne kadar?
İçişleri Bakanlığı eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihi duyurdu. Ehliyetlerini yenilemeyenler belirlenen tarih süresince ehliyetini yenilemesi gerekiyor. Yenilenmeyen ehliyetler için para cezası uygulanacak. Peki Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ehliyet nasıl yenilenir ve yenilememe cezası ne kadar?
Ehliyet yenileme için son tarih açıklandı. Ehliyet yenileme için biyometrik fotoğraf, adli sicil belgesi, kan grubu belgesi, eski sürücü belgesi, kimlik belgesi, sağlık raporu gibi belgelerin toplanması gerekiyor. Peki, ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor?
EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, 2016 öncesi eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süreyi, vatandaşların ihtiyaçları ve yoğunlukları göz önünde bulundurarak son kez 31 Ekim 2025’e uzattı. Daha önce 31 Aralık 2024 olarak belirlenen süre, Temmuz 2025’e, ardından da Ekim 2025’e ertelenmişti. Bakanlık, bu uzatmanın artık son olduğunu ve tekrar bir erteleme olmayacağını açıkça belirtti.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yönergelerine göre, işlem 5 adımda tamamlanıyor:
Randevu Alın: randevu.nvi.gov.tr, ALO 199 veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlüğü seçin.
Belgeleri Hazırlayın: T.C. kimlik kartı veya pasaport, eski ehliyet, son 6 ayda çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf, "Sürücü olur" ibareli sağlık raporu (aile hekiminden veya hastaneden), kan grubu belgesi veya yazılı beyan, adli sicil kaydı (e-Devlet'ten ücretsiz), harç dekontu (15 TL, Ziraat/Vakıfbank/Halkbank üzerinden).
Başvuru Yapın: Randevu gününde nüfus müdürlüğüne gidin; parmak izi ve fotoğraf alınacak.
Geçici Belge Çıkarın: e-Devlet'ten 15 günlük geçici sürücü belgesi indirin.
Yeni Ehliyeti Alın: PTT kargo ile 7-15 günde adresinize ulaşır.